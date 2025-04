Odpowiednie przycinanie wisterii to podstawowy zabieg, dzięki któremu można liczyć na pojawienie się pąków kwiatowych. Jak zatem przycinać glicynię? Ile razy w roku dokonywać tego zabiegu? Dlaczego glicynia nie kwitnie? O tym opowiemy w poniższym artykule.

Wisteria, znana również pod nazwą glicynia, to ozdobne pnącze bardzo dobrze znane z naszych ogródków, jedna z roślin podobnych do bzu. Cechą charakterystyczną tej rośliny są jej wielkie, fioletowe kwiatostany, które mogą osiągać wielkość nawet 50 cm! Ich dodatkowym atutem jest to, że opadają pięknymi i długimi kaskadami.

Wisteria jest specyficznym pnączem, które wymaga specjalnej opieki. Sadząc tę roślinę w naszym ogrodzie, należy liczyć się z tym, że nie od razu możemy doczekać się pięknie ubarwionych kwiatów na naszej pergoli. Niekiedy trzeba na to czekać nawet kilka lat. Trzeba zdawać sobie sprawę również z tego, że glicynia rośnie dość wolno przez pierwsze lata po posadzeniu. Po okresie trzech pierwszych lat wisteria może przyrastać nawet 3 m rocznie i w niektórych przypadkach osiągać nawet 10 m wysokości.

Ważne, aby glicynii zagwarantować słoneczne i osłonięte od wiatru stanowisku. Oprócz przycinania glicynii bardzo ważne jest także jej prawidłowe prowadzenie w poziomie, przy użyciu podpór lub altan. Niektórzy doświadczeni ogrodnicy nadają glicynii kształt drzew lub krzewu. Wisteria to pnącze wrażliwe na niskie temperatury, zatem zdarza się występowanie przemarzniętych pędów lub w niektórych przypadkach nawet pnia przy gruncie.

fot. Wisteria na podporach / Adobe Stock, Menyhert

Przycinania wisterii należy dokonywać dwa razy w roku - wiosną i latem lub wczesną jesienią: po przekwitnięciu. Spowoduje to przyrost rośliny na wysokość. Ciąć należy pod skosem, przy użyciu ostrego i czystego sekatora. Miejsca cięcia warto zabezpieczać pastą lub balsamem ogrodniczym, ponieważ preparaty te zabezpieczają przed chorobami grzybowymi.

Przycinanie glicynii jest obowiązkowym zadaniem każdego ogrodnika, który chce, aby jego roślina kwitła. Glicynia kwitnie na przełomie maja i czerwca, więc do tego czasu należy przeprowadzić wszystkie zabiegi pielęgnacyjne. Regularne cięcie pnącza jest bardzo ważne, jeśli zależy nam na obfitym kwitnieniu.

Letnie cięcie glicynii

Cięcie letnie glicynii przeprowadza się w momencie, gdy roślina przekwitnie i wytworzy tegoroczne przyrosty, co zazwyczaj przypada na przełomie lipca i sierpnia. Wisteria to jedna z roślin, które można przycinać w sierpniu. Glicynia do tego czasu wytworzy pędy. Przycięcie wisterii latem wykonuje się w sposób nieco drastyczny, ponieważ zostawia się jedynie pędy długości 15-20 cm pędu. Usuwa się wszystkie uszkodzone i zbyt gęste odnogi, a wszystkie pozostałe ucina się nad czwartym liściem, Takie silne cięcie pobudza roślinę do zawiązywania pąków kwiatowych wczesną jesienią. Dla rośliny jest to dużo ważniejsze cięcie.

Wiosenne cięcie wisterii

Kolejne cięcie glicynii można przeprowadza się wczesną wiosną, na przełomie marca i kwietnia, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. Zabieg ten nazywany jest cięciem sanitarnym i polega na usunięciu suchych i przemarzniętych pędów, oraz takich, które wpływają na zbyt duże zagęszczenie. Można także dokonać skrócenia tych pędów, które przycinaliśmy podczas letniego cięcia. Na pnączu widoczne są już wówczas tegoroczne pąki, zatem warto uważać, by ich nie uszkodzić.

Aby móc cieszyć się kwitnącą glicynią z jak największą liczbą kwiatostanów należy przyciąć ją około pół centymetra nad najwyższym pąkiem. Jeśli natomiast zależy nam na jak największych kwiatach, wtedy zostawiamy tylko 2-3 pąki na pędzie. Pędy, które wyrastają u nasady pnia, także należy usunąć.

Cięcie korzeni wisterii

Zdarzyć się może sytuacja, że wisteria nie kwitnie nawet po kilku latach od zasadzenia. Wówczas należy dokonać cięcia korzeni. Zabieg ten wykonuje się zazwyczaj w marcu. Należy w odległości 60 cm od pnia okopać roślinę, szpadel wbijając na głębokość około 30 cm. Po przeprowadzeniu tego zabiegu glicynia może wydać kwieciste plony w następnym roku.

fot. Przycinane pnącza glicynii / Adobe Stock, Max Maximov

Gdy zależy ci na dobrej pielęgnacji wisterii i cieszeniu się wybujałymi kwiatostanami, bardzo istotna jest troska o to piękne pnącze w ciągu sezonu. Cięcie letnie i cięcie wiosenne to podstawowe zabiegi, jednak trzeba też pamiętać o odpowiednim wsparciu rośliny. Wówczas, przy odrobinie szczęścia, możemy być pewni, że nasz okaz glicynii będzie rozwijał się prawidłowo i ozdabiał nasz ogród przez długie lata.

Nie poddawaj się zatem po pierwszej zimie, ale już teraz przygotuj się do wszystkich zabiegów, które konieczne będą przy wisterii.

