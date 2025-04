Jak i kiedy przycinać czereśnie? O czym warto pamiętać podczas cięcia młodych i starych drzew? Oto najważniejsze wskazówki

Przycinanie czereśni to ważny zabieg, który warto wykonać sumiennie. Cięcie sprawia, że czereśnia jest zdrowsza, a także pozwala kontrolować kształt korony oraz owocowanie. Sprawdź, o czym warto pamiętać podczas przycinania czereśni, kiedy najlepiej to robić i jak w ciągu roku dbać o to piękne, owocowe drzewo.