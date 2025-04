Oto wszystko, co musisz wiedzieć o przycinaniu budlei. To piękny krzew, który potrafi naprawdę mocno rozkwitnąć i bujnie rozrosnąć, jeśli tylko zapewnisz jej odpowiednie warunki oraz pielęgnację. Zwykle wymaga cięcia tylko raz w roku - to wystarczy, aby wypuściła szereg dekoracyjnych kwiatów. Zobacz, jak zabrać się za przycinanie budlei.

Budleja wymaga przycinania raz w roku, na wiosnę. Kiedy ustąpią pierwsze przymrozki, dobrze jest skorygować kształt krzewu oraz usunąć przekwitłe kwiaty. Wiosenne przycinanie sprawi, że budleja odbije przed latem i zakwitnie bardzo obficie.

Budleja to roślina dość wrażliwa na niskie temperatury, dlatego to bardzo ważne, aby poczekać z przycinaniem do ustąpienia nocnych przymrozków. Przycinanie warto przeprowadzić na przełomie marca i kwietnia.

Tuż po zimie ani w trakcie jej trwania nie należy przycinać budlei. Odsłonięte pędy mogłyby nie dać sobie rady z niskimi temperaturami, a krzew mógłby uschnąć i obumrzeć. Najwcześniejszy moment, w którym można zabrać się za przycinanie budlei, to końcówka marca i początek kwietnia.

Nie powinno się jej przycinać jesienią, po kwitnieniu. To może pobudzić krzew do wypuszczania nowych pędów, a te przemarzną w czasie zimy, co może skutkować uschnięciem całej lub znacznej części rośliny.

Co zrobić z budleją na zimę?

To, co możesz zrobić przed zimą, to usunięcie przekwitłych części. Nie przycinaj ich, ale delikatnie oderwij. Na ziemi zrób niewielki kopczyk, który uchroni pień przed przemarzaniem. Możesz dodatkowo przykryć budleję agrowłókniną z wierzchu, ale niezbyt ciasno. Nie owijaj krzewu, bo zgnieciony pod włókniną nie będzie czuł się dobrze.

Jeśli zachowasz przez zimę przekwitłe kwiaty, możesz na wiosnę przyciąć pęd, z którego wyrastają. Sekator umieść poniżej linii kwiatostanu i odetnij nieco więcej pędu. Dzięki temu usuniesz też jego przesuszone części wewnętrzne.

Przycinanie przekwitłych kwiatów możesz robić także na bieżąco, w okresie kwitnienia, a więc latem. Kiedy budleja zacznie przekwitać, obcinaj niepotrzebne pędy. W ten sposób przedłużysz okres kwitnienia i sprawisz, że roślina nie będzie tracić wody i wartości odżywczych, przekazując je do uschniętych pędów.

Zdarza się, że po zimie roślina jest przesuszona i wydaje się, że nic z niej nie zostało. Na szczęście w większości przypadków możesz ją uratować. Przytnij ja bardzo nisko, praktycznie przy samym pniu. Zwykle korzenie są w stanie przetrwać mrozy, dlatego prawdopodobnie po jakimś czasie budleja wypuści nowe pędy.

Oczywiście nie zakwitnie tak obficie, ale nie trzeba będzie jej skazywać na pewną śmierć. Pamiętaj, aby tuż po przycięciu roślinę podlać, a także opcjonalnie użyć nawozu do hortensji albo iglaków - budleje lubią kwaśne środowisko i takie mieszanki będą dla nich najlepsze.

Wysokość cięcia liczy się względem ilości dobrze zawiązanych i wykształconych, zdrowych oczek, z których następnie budleja wypuści nowe pędy. Jeśli chcesz, aby krzew pozostał wyższy, zrób cięcie w taki sposób, aby na pędzie zostały 3-4 zdrowe oczka. Jeśli zaś chcesz ją nieco mocniej przyciąć, zostaw jedynie 1-2 oczka na każdym zdrowym pędzie.

Podczas cięcia możesz także dowolnie uformować krzew, aby zyskał kształt kuli lub łezki. Pamiętaj, aby pędy przycinać mniej więcej na podobnej wysokości.

