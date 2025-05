Begonia bulwiasta (Begonia tuberhybrida) to jedna z najbardziej efektownych roślin ozdobnych, idealna do donic, skrzynek balkonowych, wiszących koszy i cienistych rabat. Ona lubi światło, ale nie bezpośrednie. Jej spore, pełne kwiaty przez całe lato przyciągają wzrok intensywnymi kolorami. A kwitną aż do pierwszych przymrozków.

Aby jednak roślina ta mogła w pełni pokazać swoje możliwości, trzeba wiedzieć, jak prawidłowo ją sadzić i pielęgnować. Maj to idealny czas, by włożyć sadzonki gruntu lub donic i zapewnić im dobre warunki do rozwoju.

Od czego zacząć sadzenie?

Begonia bulwiasta rozmnażana jest z bulw, które przypominają małe, spłaszczone ziemniaki. Wiosną można je kupić w sklepach ogrodniczych. Dokonując zakupu zwróć uwagę, by były jędrne, bez oznak pleśni. Wierzchnia strona bulwy, z której wyrastają pędy, jest lekko wklęsła. To ważny szczegół, który ma znaczenie podczas sadzenia.

Jak sadzić begonię bulwiastą w maju? Zasady

Gdy minie ryzyko przymrozków – zazwyczaj po tzw. „zimnej Zośce” – można begonii zapewnić miejsce docelowe. Oto, o czym warto pamiętać podczas jej sadzenia:

Wybierz stanowisko. Begonie bulwiaste preferują półcień lub jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione miejsce. W zbyt mocnym słońcu ich liście mogą ulec poparzeniu, a kwiaty szybko więdną. Przygotuj podłoże. Gleba powinna być żyzna, próchnicza, lekko kwaśna i dobrze przepuszczalna. Jeśli sadzisz begonię do donic, użyj gotowego podłoża do roślin balkonowych lub ziemi do pelargonii, dodając nieco perlitu. Bulwy sadź płytko. Głębokość sadzenia wynosi maksymalnie 3-4 cm. Zbyt głębokie posadzenie może prowadzić do gnicia. Odpowiednio ustaw bulwy. Ten dołek w bulwie, musi być skierowany do góry! Po odpowiednim jej ułożeniu przysyp ją ziemią i lekko dociśnij. Zachowaj odstępy. Jeśli sadzisz kilka begonii na rabacie, zostaw między nimi około 25–30 cm odstępu. W donicach kieruj się wielkością pojemnika, ale też nie sadź bulw zbyt gęsto – co 15-20 cm to maksimum.

Pielęgnacja begonii bulwiastej po posadzeniu

Po posadzeniu begonii warto je podlać, ale umiarkowanie. Ziemia powinna być wilgotna, ale nie mokra. To bardzo ważne, bo begonie mają delikatne korzenie i są podatne na choroby grzybowe. Najlepiej podlewać je rano, unikając moczenia liści, gdy już wyrosną.

Nawożenie rozpocznij po około 2–3 tygodniach od posadzenia, gdy pojawią się pierwsze pędy. Stosuj nawozy płynne do roślin kwitnących, raz na 10–14 dni, najlepiej w niskim stężeniu. Begonie lubią być dokarmiane, ale lepiej robić to częściej i łagodniej, niż raz a mocno.

Odpowiednio poasadzone i pielęgnowane begonie obficie kwitną, fot. Adobe Stock, oopoontongoo

Pielęgnacja w sezonie

Odmiany begonii o dużych, ciężkich kwiatach warto podeprzeć, by łodygi się nie łamały. Wystarczą cienkie tyczki bambusowe lub specjalne obręcze.

Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów (rób to całe lato) i uszkodzonych liści wspiera roślinę w dalszym kwitnieniu i ogranicza ryzyko rozwoju chorób.

Begonia bulwiasta wymaga zimowania. Ta roślina wieloletnia, ale nie może pozostać na zimę w gruncie. Jesienią, przed pierwszymi przymrozkami, trzeba wykopać bulwy, oczyścić z ziemi i wysuszyć. Przechowuje się je w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu – najlepiej w torfie lub trocinach, w temperaturze około 8–10°C. Na wiosnę znów będą gotowe do posadzenia.

