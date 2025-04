Dni i noce stają się już coraz cieplejsze, a to dla wszystkich ogrodników i miłośników domowych upraw oznacza jedno - bardzo intensywną końcówkę miesiąca. Prace ogrodowe w maju to jedne z najbardziej intensywnych w całym roku i to właśnie one decydują o tym, jak będą wyglądać tegoroczne plony.

Reklama

W najbliższych dniach przyjdzie najwyższa pora na posadzenie do gruntu sadzonek pomidorów - zarówno tych wyhodowanych od nasionka, jak i tych kupionych na targu. Zanim to jednak zrobisz, warto zadbać o ich zdrowy start. Jak? Nie potrzebujesz do tego drogich odżywek i narzędzi. Wystarczy jedynie... garść popiołu.

Popiół pod pomidory

Ziemię pod pomidory należy odpowiednio przygotować. Oczywiście ilu ogrodników, tyle sposobów na to, by zapewnić roślinom wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Wszyscy zgadzają się jednak w jednej kwestii: wkładanie do wykopanego dołka wyłącznie sadzonki do ogromny błąd.

Na dobę przed przesadzeniem pomidorów przygotuj ziemię, podlewając ją nawozem z drożdży - dokładnie takim samym, jaki podaje się truskawkom. Po wykopaniu dołków do każdego z nich nasyp też po garści popiołu - uzupełni poziom azotu w glebie, którego pomidory wyjątkowo potrzebują.

Po wsadzeniu pomidorów pamiętaj też o cienkiej warstwie kompostu. Delikatnie oprósz nim górną warstwę ziemi, a następnie podlej. Składniki odżywcze z łatwością przedostaną się do korzeni.

Oczywiście odpowiednie nawożenie i przygotowanie ziemi nie wystarczy, by móc zbierać obfite plony. Nawet najzdrowsze rośliny nie owocują, jeśli nie ma w okolicy owadów zapylających. Możesz je ściągnąć, sadząc w okolicy warzywnika kwiaty przyciągające zapylacze lub posiać łąkę kwietną.

W ostateczności możesz ręcznie zapylić kwiaty pomidorów, delikatnie potrząsając ich pędami. Najlepiej jest zrobić to w godzinach popołudniowych, kiedy kwiaty się otwierają.

Reklama

Czytaj także:

Co siejemy w maju? Najbliższe tygodnie to czas intensywnej pracy w ogrodzie

Planujesz w tym roku posadzić ogórki? Jeśli zrobisz to w ciągu tych 6 dni w maju, twoje zbiory będą większe

Chcesz, by twoje cukinie, dynie lub ogórki dawały większe plony? Musisz zrobić jedną rzecz