Śnieżyczka przebiśnieg (galanthus nivalis) należy do rodziny amarylkowatych i jest popularna w całej Polsce, a także w wielu innych częściach Europy. Rośnie dziko, ale z powodzeniem możesz także hodować przebiśniegi w swoim ogrodzie. Zobacz, jak o nie dbać.

Przebiśniegi to drobne, delikatne, wieloletnie rośliny o niewysokiej łodydze i dzwoneczkowych, małych kwiatach. Prawdopodobnie to pierwsze wiosenne kwiaty, które pojawiają się w ogrodzie. Przebiśnieg może osiągnąć ok. 10-15 cm wysokości.

Najbardziej powszechne są przebiśniegi białe z lekko zażółconymi płatkami, ale istnieją także odmiany fioletowe oraz całkowicie żółte. Przebiśniegi w Polsce objęte są częściową ochroną, choć w ostatnich latach ich liczebność szczęśliwie wzrosła.

Delikatna łodyga posiada małe, strzeliste liście o szarozielonej barwie. Kwiaty przebiśniegów bardzo subtelnie, ale charakterystycznie pachną, przez co często są ozdobą domów i mieszkań. Nocą oraz w okresie bardzo niskich temperatur dzwoneczki zamykają się, a kiedy temperatura wzrasta, otwierają i prezentują całe swoje piękno.

Śnieżyczka przebiśnieg kwitnie około dwóch tygodni, następnie roślina tworzy torebkę nasienną, a liście stopniowo zamierają. Nowe pędy pojawiają się dopiero jesienią lub zimą.

fot. Przebiśniegi/Adobe Stock, Victoria Kondysenko

Odmiany przebiśniegów

Przedwiośnie kojarzy się przede wszystkim z małymi przebiśniegami o czysto białej barwie kwiatów. Jednak w zależności od odmiany mogą się delikatnie od siebie różnić. Najpopularniejsze z nich to:

Maximus - posiada większe, przeważnie białe kwiaty

Flore Pleno - posiada pełne, średniej wielkości kwiaty, które nie wytwarzają nasion

Snow White's Gnome - miniaturowa odmiana, posiada bardzo małe, śnieżnobiałe kwiaty.

Vridapice - płatki kwiatów mają charakterystyczne zielone plamki

Przebiśniegi a śnieżyca wiosenna

Przebiśniegi można pomylić z inną wiosenną rośliną, śnieżycą. Można je jednak łatwo odróżnić, patrząc na płatki. Przebiśniegi mają dwa rzędy płatków - jedne są krótsze, inne dłuższe. Śnieżyca zaś ma wszystkie płatki ten samej długości, a na każdym z nich obecna jest zielonożółta plamka. Zarówno śnieżyca, jak i przebiśniegi, są objęte częściową ochroną.

Uprawa przebiśniegów nie jest trudna. Roślina jest bardzo odporna na niskie temperatury i niekorzystne warunki. Potrzebuje półcienistego stanowiska oraz żyznej, próchniczej gleby o obojętnym lub zasadowym odczynie. Rośnie też w podłożu wapiennym. Idealnym stanowiskiem dla przebiśniegów, będzie okolica drzew i krzewów, to też idealna roślina na skalniaki. Poradzi sobie też w zacienionym stanowisku, ale nie powinna rosnąć na trawniku. Gęsta, mocno rozrastająca się trawa może zahamować rozwój przebiśniegów.

Podlewanie i nawożenie przebiśniegów

Przebiśniegi lubią stale wilgotną glebę, ale rzadko wymaga obfitego podlewania. Wczesną wiosną, kiedy trwają roztopy, ziemia jest odpowiednio nawilżona, dzięki czemu przebiśniegi mają odpowiednie warunki do rozwoju.

Podlewanie przebiśniegów będzie jednak konieczne, kiedy zima była sucha i bezśnieżna. W okresie jesiennym możesz zasilić je kompostem, a wiosną sięgnąć po nawóz dedykowany do roślin cebulowych. Taki zabieg przeprowadzaj co 2-3 lata. Pamiętaj też, aby cebule wysadzać zawsze do gleby wzbogaconej kompostem.

fot. Przebiśniegi uprawa/Adobe Stock, Pavlo Vakhrushev

Przebiśniegi: przesadzanie i wykopywanie

Przebiśniegów nie trzeba wykopywać co roku, ponieważ są wieloletnie i odporne na niskie temperatury. Jednak ponieważ mają one tendencje do zapadania się w glebie, raz na kilka lat możesz je wykopać i posadzić nieco płycej. Dzięki temu roślina wypuści więcej kwiatów.

Jeśli chodzi o przesadzanie przebiśniegów, nie ma potrzeby tego robić. Możesz jednak je przesadzić, jeśli chcesz po prostu przenieść je w inne miejsce. Pamiętaj, aby robić to zaraz po kwitnieniu, zanim jeszcze liście zaczną obumierać.

Przebiśniegi należą do roślin, które sadzi się na przełomie lata i jesieni, aby mogły odbić wczesną wiosną. Najlepszy moment to pierwsza połowa września. Pamiętaj też, aby cebule wsadzić do ziemi (na głębokość ok. 5-7 cm) od razu po zakupie. Niestety dość szybko marnieją, jeśli nie są wysadzone do gruntu czy donicy.

fot. Przebiśniegi cebulki/Adobe Stock, Vera Kuttelvaserova

