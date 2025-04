Lato to zdecydowanie nasz ulubiony czas w ogrodzie. Kwiaty kwitną, warzywa i owoce posadzone wiosną powoli zaczynają dawać plony, a do tego słońce i wysokie temperatury zdecydowanie zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz.

Reklama

Niestety, o ile ciepło i słońce wspomagają rozwój roślin, ich nadmiar może być równie zgubny, co niedobór.

Wielu ogrodników - zarówno tych uprawiających ozdobne rabaty, jak i tych zajmujących się warzywnikami - głowi się co roku, co robić, by zapobiec nadmiernemu wysychaniu podłoża. Ciągłe podlewanie jest niewskazane nie tylko ze względu na wysokość późniejszego rachunku za wodę, ale i troskę o środowisko.

Jak pomóc roślinom w czasie okresowej suszy?

Gdy temperatury są coraz wyższe i brak opadów doskwiera coraz bardziej, musisz zadbać o to, by jak najmniej wody uciekało z podłoża. Nie musisz jednak inwestować w drogie systemy nawadniania. Będziesz potrzebować do tego jedynie... kilku worków żwiru.

Żwir rozsyp na podłożu tuż pod roślinami - zarówno ozdobnymi krzewami, jak i warzywami. Później podlewaj rośliny jak zwykle. Rozsypany żwir nie tylko zapobiegnie nadmiernemu przesychaniu podłoża, ale niszczeniu roślin przez zwierzęta.

Nie zapomnij o tym, by w okresie wzrostu regularnie nawozić swoje rośliny. Możesz kupić specjalny środek w sklepie ogrodniczym lub zrobić go sama - nawet z kuchennych resztek. My szczególnie polecamy nawóz ze skórki awokado.

Nie tylko rośliny ogrodowe wymagają szczególnej uwagi w trakcie lata. Twoim kwiatom doniczkowym okresowa susza może doskwierać równie mocno. Warto więc wiedzieć, jak rośliny pokazują, że potrzebują wody.

Reklama

Czytaj także:

Prosty trik sprawi, że tegoroczne pomidory wyrosną ogromne. Potrzebujesz tylko 1 rzeczy

Do tej pory uważałaś tę roślinę za chwast, a to prawdziwa bomba witaminowa. Co więcej, jest bardzo smaczna

Nie wyrzucaj przejrzałych bananów. To doskonały nawóz. Jak go zrobić?