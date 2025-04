Czerwiec to nadal czas intensywnych prac ogrodowych. Wiele osób znajduje w swoim ogrodzie miejsce dla własnego warzywnika. Zanim posadzisz w nim pomidory, warto wiedzieć, co zrobić, by ich zbiory były jak największe.

My polecamy używać zwłaszcza nawozów domowej roboty. Nawóz ze skoszonej trawy sprawi, że twoje zbiory będą o wiele większe. Jego przygotowanie wymaga jednak trochę czasu. Kupne nawozy bywają drogie i często nie działają tak dobrze, jak byśmy chcieli.

Jest jednak sposób na to, by tanio i skutecznie nawozić pomidory tak, by rosły naprawdę ogromne!

Czym nawozić pomidory po posadzeniu?

Tuż po posadzeniu pomidorów warto nawozić je... mączką rybną. Ta przynęta na ryby kosztuje około 14 złotych za kilogram, a działa prawdziwe cuda. Wystarczy, że niewielką miarkę mączki wymieszasz z wodą i podlejesz sadzonki.

Mączka rybna dostarczy twoim pomidorom wszystkich niezbędnych składników odżywczych - szczególnie azotu, którego potrzebują najbardziej.

Żadne warzywa nie mają szansy się udać, jeśli posadzisz je na złym stanowisku. Pomidory wymagają słonecznego miejsca, nie bez znaczenia jest też sąsiedztwo innych warzyw. Aby wyrosły duże i zdrowe, warto w ich okolicy posadzić też kwiaty przyciągające zapylacze.

