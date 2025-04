Jeśli jesteś fanką kopru, który jest cennym składnikiem wielu dań i przetworów, musisz poznać ten sposób na to, aby wspomóc kiełkowanie i wzrost tych roślin. Dzięki temu można zacząć wysiewać koper już w marcu. Tegoroczna wiosna zapowiada się ciepła, więc kto wie, może nawet połowa marca w tym roku będzie odpowiednia, jeśli posłuchasz tych rad. To szansa na o miesiąc dłuższy sezon na koper i koperek!

Jak i kiedy najwcześniej wysiewać koper na wiosnę?

Koper nie jest jakoś specjalnie wymagający w uprawie. Nie znaczy to, że obficie obrodzi na każdej ziemi i w każdych warunkach.

Najwcześniejszy moment na wysiew kopru to koniec marca, ale wtedy koniecznie trzeba zastosować patent z agrowłókniną – patrz niżej. Oczywiście wysiew można przeprowadzić wtedy, gdy ziemia nie jest zmrożona, co w różnych regionach Polski przypadnie na nieco inny termin.

Koper warto zasiewać partiami co 2 tygodnie i tak postępować aż do 10 sierpnia. Wtedy zbiory będą aż do przymrozków, gdyż ostatnia partia powinna zdążyć wzrosnąć przed przymrozkami. Nasiona kopru kiełkują w temperaturze 3-5 stopni, ale najszybszy wzrost następuje w temperaturze 15-20 stopni.

Wybieraj na zasiew miejsca dobrze nasłonecznione i przewiewne. Gleba powinna być wilgotna, ale nie gliniasta. Najlepiej ja spulchnić na kilka centymetrów, a nasiona umieścić na głębokości 0,5-1 cm. Siej koper wprost do gruntu, gdyż roślina nie znosi przesadzania. W odpowiednim momencie usuń zbyt gęsto wzrastające kiełki, pozostawiając odstępy ok. 5 cm. Odstęp między rzędami kopru powinien wynosić ok. 20 cm.

fot. Okrywanie zasiewu kopru agrowłókniną/ Adobe Stock, Masterovoy

Kiedy i jak okrywać koper agrowłókniną?

Do okrywania kopru najlepiej zastosować białą agrowłókninę o gramaturze 17-23 g/ m². Możesz nią okryć zasiew marcowy i ten przeprowadzony do połowy kwietnia. Po tym czasie odkryj kiełkujące rośliny, ale zabezpieczaj je ponownie, gdy w prognozie pogody zobaczysz nadchodzące przymrozki.

Biała agrowłóknina z jednej strony przyspiesza kiełkowanie wczesnych zasiewów, podnosząc temperaturę przy gruncie, a z drugiej strony chroni przed zbyt niskimi temperaturami. Nie można jednak pozostawiać jej zbyt długo na wzrastających już roślinach, aby zapewnić koperkowi odpowiednią ilość światła i cyrkulację powietrza.

Jak okryć zasiew kopru agrowłókniną?

Wymierz i ewentualnie przytnij agrowłókninę. Połóż ją na obszarze zasiewu, a jej brzegi przyciśnij ziemią lub specjalnymi szpilkami. Gdy temperatura w dzień osiąga nie mniej niż 10 stopni, możesz zasiew odkryć i ponownie zakryć, gdy w nocy temperatura ma spaść poniżej zera.

Agrowłókniną można okrywać także wschodzące już mode rośliny. Trzeba jednak wtedy zadbać, aby ich nie docisnąć nią do ziemi. Można wtedy poukładać obok siewek kamienie lub powbijać szpilki, aby agrowłóknina oparła się na nich, zamiast obciążać młody koper. Czasem stosuje się specjalne stelaże, na które nakłada się materiał. Brzegi ponownie należy zabezpieczyć ziemią lub szpilkami, aby byle wiaterek nie odkrył uprawy.

Gdy ryzyko przymrozków zniknie, można zrezygnować ze stosowania agrowłókniny na dobre, aż do końca zbiorów.

