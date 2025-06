Temat kleszczy w ogrodzie powraca każdej wiosny i lata. Te niewielkie pajęczaki potrafią przenosić groźne choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu, a ich obecność na przydomowej działce może zagrażać zarówno domownikom, jak i zwierzętom. Jak sprawdzić, czy zadomowiły się w twoim ogrodzie?

Jak sprawdzić, czy masz w ogrodzie kleszcze?

Kleszcze świetnie radzą sobie także w trawie, krzewach i ściółce ogrodowej. Nawet zadbany ogród może stać się dla nich idealnym miejscem do życia. Wysoka wilgotność, cień, obecność dzikich zwierząt czy domowych pupili - to wszystko jest dla nich jak hotel all inclusive.

Właśnie dlatego warto regularnie sprawdzać, czy kleszcze nie zadomowiły się w twoim ogrodzie. Na szczęście nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu - wystarczy to, co masz w domu. Przygotuj miękki ręcznik typu frotté (najlepiej biały lub kremowy) oraz kijek albo płaski mop.

Test na kleszcze krok po kroku

Owiń ręcznik wokół mopa lub kija od szczotki (lepiej sprawdzi się mop). Możesz użyć klamerek do prania, aby całość dobrze się trzymała. Wybierz miejsce w ogrodzie, gdzie trawa jest wyższa, a wilgoć utrzymuje się dłużej – np. pod krzewami, przy kompoście, w cieniu drzew.

Powoli przeciągaj materiał po trawie, poruszając nim tam i z powrotem przez kilka minut. Po każdej "trasie" dokładnie obejrzyj materiał - kleszcze, które zaczepią się o włókna, będą widoczne jako drobne, ciemne punkty.

Do wykonania tego testu potrzebujesz jedynie 2 rzeczy z domu, fot. Adobe Stock, cherokee4

Co zrobić, jeśli na ręczniku będą kleszcze?

Jeśli test wypadł pozytywnie, nie panikuj. Te, które wyłapałaś na ręcznik, wynieś z dala od domu, np. strzepując na pobliską łąkę. Aby kleszcze omijały twój ogród, możesz wysypać granice ogrodu żwirem albo korą, bo to naturalna bariera dla kleszczy. Regularnie koś też trawnik, szczególnie w zacienionych miejscach. Usuwaj też stare, niepotrzebne liście i gałązki - pod nimi często chowają się kleszcze.

Pamiętaj też, że kleszcze mają naturalnych wrogów wśród zwierząt i roślin. Możesz także regularnie stosować naturalne opryski na kleszcze z olejków eterycznych. Chroń też zwierzęta domowe, stosując preparaty przeciwkleszczowe, najlepiej z polecenia weterynarza.

