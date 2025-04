Projekt ogrodu najlepiej zrobić, zanim jeszcze zostanie wybudowany dom. Ale później też jest to możliwe. Zielone otoczenie pałaców robiono już w starożytności. Nie jest to zatem fanaberia ostatnich lat. Architekci krajobrazu byli cenieni podobnie, jak projektanci budynków czy wnętrz. Dzięki nim powstawały piękne zielone tereny, zachwycające pięknem i sprzyjające odpoczynkowi. Taką funkcję może i powinien pełnić każdy ogród przy domu. Duży i mały. Jeśli chcesz, możesz sama pobawić się w architekta swojego zielonego zakątka i stworzyć jedyny w swoim rodzaju. Projektanci ogrodów też są dostępni niemal w każdej gminie.

Projekt ogrodu - najważniejsze zasady

Najpierw zaplanuj kącik wypoczynkowy i kącik zabaw dla dzieci. Obejrzyj teren i zdecyduj, gdzie stanie altana (w małym ogrodzie może tylko ławeczka), gdzie będzie grill ze stołem i krzesłami, piaskownica dla dzieci lub huśtawka.

Ścieżki. Pamiętaj, że pełnią funkcję praktyczną, ale i dekoracyjną. To oczywiste, że jedna będzie biegła od furtki do drzwi domu. Pomyśl gdzie jeszcze jest potrzebna. Od domu do kącika wypoczynkowego? Może do oczka wodnego? Efektowniejsze są lekko kręte niż takie pod sznurek. Muszą być bezpieczne, pasować do elewacji budynku.

Oświetlenie. Warto podświetlić np. najładniejszy krzew lub drzewo, doświetlić kącik wypoczynkowy. W projekcie ogrodu zaplanuj i zaznacz, jak będą prowadzone kable.

Warzywnik tak czy nie? Uprawa ekologiczna warzyw i ziół we własnym ogrodzie jest ostatnio bardzo modna. Jeśli masz miejsce, niech twój projekt ogrodu uwzględni choćby jedną grządkę z sałatą, koperkiem czy pomidorami, z dala od ulicy. Warzywa są dekoracyjne. Wcale taka grządka nie musi szpecić ogrodu.

Dopasuj rośliny do gleby. Oceń, czy jest piaszczysta, czy może gliniasta? Być może warto ją trochę poprawić, kupując przyczepę dobrej ziemi ogrodowej. Jeśli nie, dopasuj rośliny do gleby. Są gatunki dobrze znoszące np. suche piaski i takie, które potrzebują zwięzłego,wilgotnego podłoża.

Ważne zielone osłony. Zaprojektuj żywopłot od strony ulicy,działki sąsiada.

Określ nasłonecznienie poszczególnych zakątków ogrodu. Zobacz o jakiej porze i gdzie jest dużo słońca. Pamiętaj,że są rośliny potrzebujące dużo światła i nieźle znoszące cień.

Zasada umiaru. Przy projektowaniu ogrodu trzeba koniecznie o niej pamiętać. Jeśli poniesie cię fantazja i zaprojektujesz posadzenie zbyt wiele gatunków roślin, możesz nie poradzić sobie ze stworzeniem spójnej stylistycznie kompozycji. Tu obowiązuje taka sama zasada jak w mieszkaniu.

Ostrożnie z roślinami wrażliwymi. Lepiej posadź gatunki mające małe wymagania i dobrze znoszące nasze zimy. Będzie mniej pracy i mniej strat.

Dopasuj drzewa i krzewy do wielkości ogrodu. W małym posadź wolno rosnące, krzewy ozdobne nie wymagające cięcia. Mają one często w nazwie słowo "nana" lub "compactus", "compakt".

Wybierz kolorystykę i konsekwentnie jej przestrzegaj. Bardzo elegancko wyglądają ogrody w dwóch pasujących do siebie kolorach, np. białymi różowym lub białym i niebieskim. Ale możesz też zaprojektować ogród wiejski i wtedy dozwolone są wszystkie kolory.

Pomocne programy do projektowania

W internecie są darmowe programy do projektowania ogrodów.

W niektórych da się projektować w widoku panoramicznym - rośliny układa się na rysunku jak puzzle. W innych projekt wykonuje się w widoku z góry i ogląda w 3D. Większość z nich jest prosta w obsłudze. Na ogół programy dają możliwość obejrzenia, czy zaprojektowany ogród będzie efektownie się prezentował w różnych porach roku. Można też zobaczyć jak będzie wyglądał za kilka lub kilkanaście lat, gdy krzewy i drzewa urosną. Aby znaleźć program dla siebie, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło: darmowe programy do projektowania ogrodu. Można jeszcze dodać: dla amatorów. Jedne z wielu to: Virtual Garden, GardenPuzzle.

Jak zaprojektować piękny balkon

Jak szukać projektanta ogrodu

Najłatwiej znaleźć przez internet lub w lokalnej prasie. Można także poprosić o kontakt właściciela najbliższej szkółki roślin, bo na ogół projektanci zostawiają w szkółkach swoje wizytówki dla klientów. Osoby projektujące ogrody to często absolwenci wydziałów architektury krajobrazu. Świetnie znają wymagania roślin, mają wyczucie estetyki i potrafią projektować naprawdę efektowne ogrody. Dobrze jest zobaczyć 2–3 ogrody wykonane wg koncepcji danego projektanta.

Koszt projektu

Zależy od powierzchni ogrodu, od naszych wymagań i od miejsca zamieszkania. Ceny w małych miejscowościach czasem są o połowę niższe niż w dużych miastach. Jeśli zlecamy zaprojektowanie także oświetlenia ogrodu, instalacji nawadniającej, wyboru ogrodzenia itp., wtedy to podwyższa koszty. Zwykle projektanci biorą za projekt od kilku do kilkunastu zł za metr kwadratowy ogrodu. Firmy projektujące, często zajmują się również urządzaniem ogrodu.

Warto pamiętać, że jeśli przed wykonaniem projektu ogrodu zostanie wybudowany np. podjazd, to może on uniemożliwić doprowadzenie kabli elektrycznych lub rur nawadniających do ogrodu. Wtedy projektant musi prowadzić instalacje okrężną drogą, co oznacza dodatkowy koszt.

Dokumentacja projektowa - co to jest

Projektant powinien przedstawić rzut ogrodu wykonany w odpowiedniej skali, z opisem. Warto już na wstępie uzgodnić, czy poza rzutem i opisem dostarczy także np. trójwymiarowy model ogrodu czy realistyczne wizualizacje komputerowe. Dobrze jest też jasno określić czy oczekujemy np. trzech wstępnych koncepcji do wyboru.

