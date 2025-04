W tym miesiącu właścicielom ogrodów nie będzie jeszcze dane odpocząć. Chociaż to majowe prace ogrodowe należą do tych najbardziej intensywnych, w czerwcu jest jej niewiele mniej. To najwyższy czas na wysadzenie ostatnich roślin oraz zabieranie się powoli za zbieranie pierwszych plonów.

Warto jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego letniego miesiąca usiąść do planowania prac w ogrodzie. Głównie będą skupiały się one na dbaniu o wysadzone już w poprzednim miesiącu rośliny. Co dokładnie należy zrobić?

Prace ogrodowe w czerwcu

Czerwiec to pierwszy upalny miesiąc w roku. Wysokie temperatury i brak opadów cieszą wielbicieli opalania i wygrzewania się na trawniku, ale bardzo często martwią ogrodników. Ze względu na te warunki atmosferyczne konieczne będzie intensywne podlewanie roślin - zarówno tych wysadzonych w maju, jak i tych wieloletnich, które w ogrodzie mieszkają już od kilku sezonów.

Czerwiec to okres intensywnego kwitnienia, ale kwiatostany wielu roślin będą już niestety przekwitnięte. Koniecznie należy je obciąć, by w następnych sezonach było ich jeszcze więcej. Czerwiec jest idealnym momentem między innymi na przycinanie bzu.

Intensywny okres wzrostu dotyczy jednak niestety nie tylko tych chcianych roślin, ale i chwastów. W tym miesiącu należy dużo pielić, aby się ich pozbyć - w przeciwnym razie niektóre z nich mogą nawet stłamsić kwiaty w rabatach. Możesz zrobić do ręcznie lub za pomocą ekologicznego środka na chwasty.

Co wysiać i sadzić w czerwcu?

W tym miesiącu przyjdzie też czas na wysianie już ostatnich roślin - głównie będą to rośliny do ziołowej rabatki. Bazylia, natka pietruszki, rzeżucha i koper uwielbiają słoneczną pogodę, będą więc rosły zdrowe, duże i silne. Dosadź też rzodkiewki, sałatę oraz fasolkę szparagową, by wydłużyć czas ich zbiorów.

Do gruntu w najbliższych tygodniach powinny także trafić już ostatecznie rozsady ogórków, melona i arbuza, papryki, dyni oraz bakłażana.

Jeżeli zaś chodzi o rabaty kwiatowe, do rozsadników lub skrzynek wysiej kwiaty jednoroczne i dwuletnie, a także byliny. Do gruntu powinny trafić też krzewy, które do tej pory dorastały w donicach.

