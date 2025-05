Ten ozdobny krzaczek urzeka intensywnym kolorem kwiatów o motylkowatym kształcie. Żarnowiec miotlasty swoją nazwę zawdzięcza temu, że dawniej jego proste, rozgałęzione pędy służyły do produkcji mioteł. Dziś jest jedną z wdzięcznych roślin dla początkujących ogrodników. Nie jest specjalnie kapryśna i nie ma dużych wymagań pielęgnacyjnych.

Ten krzew możesz z powodzeniem zasadzić tam, gdzie nie poradzą sobie inne, delikatniejsze odmiany. Rośnie na glebie wyjałowionej, piaszczystej i ubogiej w składniki pokarmowe.

Co sprawia, że żarnowiec miotlasty jest wyjątkową rośliną do posadzenia w ogrodzie?

Żarnowiec miotlasty bardzo dobrze znosi trudne warunki uprawy. Poradzi sobie z nieurodzajną glebą i wytrzyma suszę, a przy tym bujnie się rozrośnie i zachwyci intensywnym kwitnieniem. Jest krzewem, który wyrasta na wysokość od 1 do 2 metrów.

Kwiaty żarnowca mogą przybierać różnorodne kolory. Najczęściej spotykane są te w kolorze żółtym. Jednak w zależności od odmiany ciemnozielone pędy krzewu mogą pokryć się drobniutkimi kwiatami w odcieniu białym, pomarańczowym bądź różowym.

Okres kwitnienia przypada na wiosenne miesiące - jest to zazwyczaj przełom maja i czerwca. Żarnowiec miotlasty nie potrzebuje specjalnego nawożenia, a starsze krzewy bardzo dobrze znoszą okresy suszy. To jedna z roślin, które nie wymagają podlewania, dlatego nawet zapominalscy mogą posadzić go w swoim ogrodzie i cieszyć się jego imponującym wyglądem.

Żarnowiec miotlasty w zależności od gatunku może przybierać różnorodne kolory kwiatów, fot. Adobe Stock, Iva

Sadzenie i pielęgnacja żarnowca miotlastego

Chociaż żarnowiec miotlasty urośnie nawet na ubogiej glebie, to warto zadbać o to, aby usadzić go w miejscu słonecznym bądź lekko zacienionym. Przepuszczalne i suche podłoże nie jest dla tej rośliny żadnym problemem. Warto zadbać o to, aby krzew miał sporo przestrzeni, ponieważ szybko się rozrasta. Najlepszym terminem na sadzenia jest wiosna, a dokładnie maj bądź końcówka kwietnia. Drugi jesienny termin przypada na przełom września i października.

Warto pamiętać o tym, że żarnowiec choć nie ma szczególnych wymagań to woli ziemię lekko kwaśną i gorzej rośnie posadzony w glebie wapiennej.

Niewielkie wymagania krzewu

To roślina do ogrodu, która odznacza się bujnym kwitnieniem oraz sporą odpornością. U młodych krzewów trzeba pamiętać o regularnym podlewaniu, ale starsze dobrze znoszą okresy suszy. Wynika to ze specyfiki ich korzeni, które wrastają głęboko w glebę i są w stanie skutecznie podbierać wodę z niedostępnych dla innych roślin zbiorników. Cienkie pędy żarnowca są wiecznie zielone, a w okresie kwitnienia są w całości pokryte kwiatami.

