Liliowiec (łac. Hemerocallis) to dekoracyjna wieloletnia bylina do ogrodu o pięknych wielobarwnych kwiatach. Jest łatwa w pielęgnacji. Dowiedz się, jakie są zalety liliowca i jak dbać o roślinę, by bujnie kwitła przez wiele tygodni.

Reklama

Oto zalety liliowców, które sprawiają, że warto sadzić bylinę w ogrodzie:

są odporne na choroby ,

, są to byliny długowieczne i mrozoodporne,

dobrze znoszą różne rodzaje gleby ,

, dobrze znoszą suszę , dzięki rozwiniętemu systemowi korzeni,

, dzięki rozwiniętemu systemowi korzeni, rosną niemal wszędzie: w słońcu, półcieniu i cieniu (choć bez słońca mają mniej kwiatów),

(choć bez słońca mają mniej kwiatów), kwiaty występują w wielu różnych barwach : podstawowe są żółte, ale można wybrać niemal w każdym kolorze, a także dwu- i trójkolorowe,

: podstawowe są żółte, ale można wybrać niemal w każdym kolorze, a także dwu- i trójkolorowe, kwiaty mają różne kształty : gwiazdy, lejki, trójkątne, „pająkowate”, z gładkimi lub poszarpanymi brzegami,

: gwiazdy, lejki, trójkątne, „pająkowate”, z gładkimi lub poszarpanymi brzegami, są pachnące i przyciągają motyle i inne owady zapylające,

i przyciągają motyle i inne owady zapylające, są niewymagające ,

, rośliny mają wszechstronne zastosowanie w ogrodzie – sprawdzą się na rabatach, jako solitery, rośliny okrywowe i obwódkowe,

– sprawdzą się na rabatach, jako solitery, rośliny okrywowe i obwódkowe, kwiaty można ciąć do wazonu.

Kwiaty liliowca choć przepiękne, niestety zakwitają tylko przez jeden dzień, po czym więdną. Bylina ma jednak wiele pąków (nawet kilkadziesiąt na jednej łodydze), dlatego obsypuje się kwiatami przez wiele tygodni – nawet do 2 miesięcy.

Warto pamiętać, że liliowiec to inna roślina niż lilia, której kwiaty są nieco większe.

Liliowce na odstraszenie ślimaków

Liliowce mają jeszcze jedną, często pomijaną zaletę. Dzięki swojemu zapachowi stanowią naturalny odstraszacz ślimaków. Ich obecność zniechęca te ogrodowe szkodniki do zbliżania się, co sprawia, że w pewnym stopniu chronią wrażliwe uprawy. Jeżeli szukasz innych sposobów na ślimaki w ogrodzie, przeczytaj nasz artykuł: Sposoby na pozbycie się ślimaków z ogrodu

Jakie wymagania glebowe mają liliowce?

Aby liliowce wydały bujne kwiaty, należy wybrać dla byliny glebę przepuszczalną. Toleruje różne rodzaje ziemi, choć najlepiej rośnie w żyznej i lekko wilgotnej.

Liliowce preferują miejsca słoneczne, ewentualnie półcień. W takich warunkach można liczyć na wykorzystanie pełnego potencjału tej rośliny i efektowne kwitnienie. W cieniu roślina będzie miała bujne liście, ale kosztem kwiatów, których będzie mniej.

Kiedy sadzić i jak pielęgnować liliowce?

Omawiane byliny są wieloletnie, dlatego można umieszczać je w ziemi w różnych miesiącach. Liliowce sadzi się w gruncie od wiosny do jesieni. Warto to robić w czerwcu, ponieważ wtedy gleba jest ciepła, jest dużo słońca i roślina zdąży się dostosować do nowych warunków środowiskowych. Posadzenie dobrze rozwiniętych sadzonek to szansa na piękne kwiaty jeszcze tego samego roku.

Bylina nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ jest dość odporna. Jeżeli chcemy jej zapewnić jak najlepszą opiekę, to można stosować uniwersalny nawóz wieloskładnikowy 1-2 razy w sezonie.

Chociaż kwiaty są odporne na niedobór wody, to w czasie suszy, jeśli liliowce rosną w miejscu nasłonecznionym, należy je podlewać. Wodę trzeba lać na grunt, nie na kwiaty i liście.

Wiekowe liliowce warto rozdzielać i przesadzać co kilka lat, ponieważ mocno rozrośnięte okazy zwykle słabiej kwitną. Niektórzy obsypują je dookoła korą i rozkładają agrowłókninę, co zapobiega wzrostowi chwastów.

Po okresie kwitnienia można usunąć przekwitłe kwiaty, a wiosną suche liście i pędy.

Liliowce występują w każdym kolorze, podstawowa odmiana jest żółta, fot. Adobe Stock, gratysanna

Czytaj także: