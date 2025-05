Posadź tę bylinę w ogrodzie albo na balkonie. Nie zmęczysz się przy uprawie i przyciągniesz motyle

Orlik pełny to bylina, która nie tylko zachwyca wyjątkowymi kwiatami, ale też przyciąga motyle i inne pożyteczne owady. Jest idealna zarówno do ogrodów, jak i do większych donic na balkonie. Nie sprawia trudności w uprawie i z roku na rok staje się coraz bardziej okazały. Jak dbać o orlika?