Mieczyki dla wielu osób to najpiękniejsze kwiaty ogrodowe. Jeśli i ty tak uważasz, koniecznie sprawdź, jakie towarzystwo im zapewnić, aby rosły zdrowo i prosto, kwitły obficie i w dodatku stanowiły element przemyślanej kompozycji kwiatowej. Z tymi radami twoja rabata będzie wyglądać jak katalogu ogrodniczego.

10 roślin, obok których warto sadzić mieczyki

Obok siebie najlepiej sadzić rośliny o podobnych potrzebach, co do stanowiska. Mieczyki najbardziej lubią miejsca osłonięte od wiatru, ciepłe i dobrze nasłonecznione – najlepiej zapewnić im 6-8 godzin słońca dziennie. Lubią ziemię przepuszczalną, ale żyzną. Muszą być regularnie podlewane, ale nie lubią „tonąć” w wodzie. Lubią za to następujące towarzystwo:

Nagietki . Te barwne kwiaty odstraszają mszyce i nicienie - szkodniki atakujące mieczyki. Szczególnie podatne na nie są gatunki: Blue Tropic Gladiolus i Nova Zembla Gladiolus

. Te barwne kwiaty odstraszają mszyce i nicienie - szkodniki atakujące mieczyki. Szczególnie podatne na nie są gatunki: Blue Tropic Gladiolus i Nova Zembla Gladiolus Lawenda . Odstrasza szkodniki od gladioli, jednocześnie wnosząc do ogrodu cudowny aromat.

. Odstrasza szkodniki od gladioli, jednocześnie wnosząc do ogrodu cudowny aromat. Żywokost : Jego korzenie dostarczają składników odżywczych otaczającym roślinom. Także mieczykom.

: Jego korzenie dostarczają składników odżywczych otaczającym roślinom. Także mieczykom. Lucerna . Wzbogaca glebę w składniki, z których skorzystają mieczyki.

. Wzbogaca glebę w składniki, z których skorzystają mieczyki. Fasola . Fasola wiąże azot, wzbogacając glebę, co wspomaga zdrowszy wzrost mieczyków.

. Fasola wiąże azot, wzbogacając glebę, co wspomaga zdrowszy wzrost mieczyków. Cynie . Ich kwiaty przyciągają zapylacze, które przynoszą korzyści całemu ogrodowi.

. Ich kwiaty przyciągają zapylacze, które przynoszą korzyści całemu ogrodowi. Koniczyna . Wiąże azot w glebie, wspomagając wzrost mieczyków.

. Wiąże azot w glebie, wspomagając wzrost mieczyków. Smagliczka nadmorska . Pomaga zapobiegać erozji gleby i przyciąga zapylacze. Jest przy tym dość niską rośliną, która uzupełni barwami przestrzeń ogrodu pod kwiatami gladioli.

. Pomaga zapobiegać erozji gleby i przyciąga zapylacze. Jest przy tym dość niską rośliną, która uzupełni barwami przestrzeń ogrodu pod kwiatami gladioli. Nasturcje . Pięknie komponują się z mieczykami, tworząc u ich stóp ukwieconą przestrzeń.

. Pięknie komponują się z mieczykami, tworząc u ich stóp ukwieconą przestrzeń. Kosmos. To piękne i eteryczne kwiaty, które swoim pokrojem tworzą kontrast dla wyniosłych gladioli, wnosząc do ogrodu lekkość.

2 rośliny, które dosłownie wesprą mieczyki

Mieczyki są okazałymi kwiatami, które potrafią obficie kwitnąć. Niestety czasami to obfite kwitnienie sprawia, że rośliny zaczynają się przechylać, zwłaszcza pod wpływem wiatru. Jak sadzić mieczyki, aby się nie przewracały? Aby temu zapobiegać, warto umieszczać je obok roślin, które będą mogły je dosłownie podeprzeć. Takimi roślinami są:

Dalie . Mogą stanowić podporę łodyg mieczyków i pięknie się z nimi komponują.

. Mogą stanowić podporę łodyg mieczyków i pięknie się z nimi komponują. Słoneczniki. To wysokie rośliny o bardzo mocnych łodygach. Spokojnie możesz pozbawić je dolnych liści, jeśli będą zasłaniać mieczyki. Słoneczniki i gladiole naprawdę pięknie wyglądają, gdy rosną obok siebie. Jeśli dodatkowo przy mieczykach zasadzić niższe rośliny kwitnące, np. nasturcje czy smagliczki, stworzysz trzy kolorowe piętra, które idealnie wypełnią przestrzeń.

Najlepsze towarzystwo dla mieczyków to np. dalie i słoneczniki, fot. Adobe Stock, maryviolet

Plan rabaty z mieczykami

Jeśli chcesz stworzyć zdrową i atrakcyjną, trzywarstwową rabatę z mieczykami, oto przykład rozplanowania roślin. Na tło wybieraj rośliny najwyższe. Powinnaś je posadzić w najbardziej oddalonym miejscu rabaty od punktu, z którego będziesz na nią patrzeć. Najniższa warstwa powinna znaleźć się w części rabaty najbliższej punktowi, z którego będziesz ja podziwiać. Miedzy nimi umieść rośliny warstwy środkowej. Z jakich gatunków komponować te warstwy. Oto podpowiedzi:

Tło – czyli wysokie rośliny:

gladiole, np. mieczyki abisyńskie,

słoneczniki ozdobne i zwykłe,

dalie.

Środek:

lawenda,

szałwia omszona,

rudbekie lub jeżówki,

Najniższa warstwa:

aksamitki,

nagietki,

niska odmiana fasoli,

koniczyna.

