Żółta malina to niezwykły owoc, który cieszy się coraz większą popularnością wśród ogrodników i miłośników zdrowej żywności. Choć mniej znana niż jej czerwona kuzynka, żółta malina ma wiele cennych właściwości zdrowotnych i świetnie sprawdza się w przydomowych ogródkach. Zobacz, jak ją uprawiać i skąd brać najlepsze sadzonki.

Żółta malina, podobnie jak jej czerwona odmiana lub malina niebieska, jest bogata w witaminy, minerały i przeciwutleniacze. Przede wszystkim jest doskonałym źródłem witaminy C, która wspomaga układ odpornościowy, oraz witamin z grupy B, które wpływają korzystnie na metabolizm i zdrowie skóry.

Zawiera także antocyjany i kwas elagowy, które mają silne właściwości antyoksydacyjne, pomagając chronić komórki przed uszkodzeniami i wspierać zdrowie serca. Wszystkie typy malin dodatkowo są bogate w błonnik, który wspomaga trawienie i utrzymanie zdrowej masy ciała. Są także niskokaloryczne, dlatego świetnie nadają się do uzupełnienia codziennej diety.

Żółte maliny możesz wykorzystać do ciast i deserów, a także niektórych wytrawnych dań. Świetnie sprawdzą się jako dodatek do sałatek albo baza owocowego sosu, np. do dziczyzny.

Uprawa żółtej maliny nie jest skomplikowana - z łatwością zabiorą się za to nawet początkujący działkowicze. Musisz jednak pamiętać, aby zapewnić jej odpowiednie warunki. Przede wszystkim wybierz właściwe podłoże oraz stanowisko.

Żółte maliny najlepiej rosną w pełnym słońcu, choć mogą tolerować częściowy cień. Nie przeszkadza im nawet mocne nasłonecznienie. Maliny preferują gleby dobrze przepuszczalne, lekko kwaśne, o pH między 5,5 a 6,5. Gleba powinna być dobrze nawożona i wilgotna, ale nie podmokła. Choć regularne podlewanie jest bardzo ważne, ponieważ roślina nie toleruje okresów suszy, należy unikać nadmiernego podlewania, aby zapobiec gniciu korzeni.

Bardzo ważne jest także sezonowe przycinanie malin. Rób to przynajmniej raz w doku, aby zachować zdrową strukturę krzewu i zwiększyć owocowanie w tym i kolejnym sezonie. Należy także usuwać chwasty, aby zapobiec konkurencji o składniki odżywcze.

Żółte maliny dojrzewają zazwyczaj latem, pod koniec wakacji. Owoce są gotowe do zbioru, gdy są pełne koloru i łatwo odchodzą od łodygi. Najczęściej zbiory możesz przeprowadzać we wrześniu i październiku.

Żółte maliny możesz bez problemu dostać w Polsce - w wielu szkółkach ogrodniczych oraz sklepach internetowych. Najlepsze okazy znajdziesz w szkółkach ogrodniczych, szczególnie tych niewielkich, lokalnych. Wiele z nich oferuje wiele odmian malin oraz innych owoców. Możesz wybrać się także na pobliski bazarek - często możesz tam znaleźć naprawdę ciekawe okazy.

Sadzonki żółtych malin znajdziesz także w marketach budowlano-ogrodniczych, takich jak Leroy Merlin, Obi czy Castorama. Pamiętaj, żeby zawsze sprawdzić, czy roślina jest zdrowa i przesadzić ją od razu po przyniesieniu do domu. W marketach tego typu sadzonki dostają produkcyjne, niewielkie doniczki, a także nie zawsze odpowiedni typ gleby.

Również w internecie możesz znaleźć sporo różnorodnych ofert sadzonek. Wybierz sprawdzonych producentów i upewnij się, że w przypadku problemów z sadzonkami możesz zwrócić się do działu obsługi klienta danego sklepu.

