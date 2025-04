Pomidorki koktajlowe hodowane na balkonie są nie lada wyzwaniem nawet dla wytrawnego ogrodnika. Jak wszystkie pomidory, nie należą do najłatwiejszych w uprawie - jeśli jednak odpowiednio o nie zadbamy i poświęcimy im wystarczająco dużo czasu, będziemy mogli się cieszyć obfitymi zbiorami.

Pomidory koktajlowe mają spore wymagania, szczególnie jeśli uprawiasz je w donicy, a nie w gruncie. Hodowanie pomidorów w doniczce wymaga przede wszystkim odpowiedniego pojemnika. Powinien być dość duży i głęboki - pomidorki mają duży system korzeniowy i im więcej mają miejsca, tym obficiej mogą owocować.

Istotne jest również regularne podlewanie. Nie możesz dopuścić do tego, aby ziemia była choć trochę przesuszona. Gdy pomidory zaczynają więdnąć, momentalnie gorzej wyglądają, są osłabione a tym samym narażone na atak szkodników i rozmaitych chorób. Podłoże musi być stale wilgotne - w ciepłe dni pomidory mogą wymagać podlewania nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

Z drugiej strony musisz pamiętać, aby nie przelewać roślin - nie mogą stać w wodzie, bo ich korzenie zaczną gnić, a o owoce pękać. Jednorazowe podlanie powinno doprowadzać do momentu, z którego z otworów w dnie doniczki zacznie wypływać woda. Nie trzymaj pomidorów w pojemnikach bez odpowiedniego systemu odprowadzania wody, aby nie dopuścić do ich gnicia.

Pomidory koktajlowe wymagają również sporego nasłonecznienia, aby mogły rodzić duże, czerwone owoce. Idealnie sprawdzą się na południowych balkonach, a także tych zabudowanych oknami. Pamiętaj, że na zewnątrz można je wystawić po 15 maja, gdy miną już przymrozki (wcześniej trzymamy je w domu).

fot. Pomidory koktajlowe na balkonie/Adobe Stock, Anna

Jak przycinać pomidory koktajlowe na balkonie?



Przycinanie pomidorów to przede wszystkim usuwanie dolnych liści na bieżąco. Nie dopuszczaj do sytuacji, w której liście dotykają ziemi - będą wtedy gniły i mogą uszkodzić roślinę. Dodatkowo pędy, które nie wypuszczają kwiatów, niepotrzebnie pobierają wodę i składniki odżywcze z gleby i nawozów. Dlatego jeśli chcesz cieszyć się obfitym owocowaniem, nie pomijaj tego etapu.

Dodatkowo warto przeprowadzić tzw. ogłowienie pomidorków, czyli przyciąć czubka, aby krzew nie piął się do góry, ale krzewił na boki.

Gotowe sadzonki pomidorków koktajlowych można kupić w niemal wszystkich sklepach ogrodniczych wraz z początkiem maja.

Od razu po przyniesieniu ich do domu, należy przesadzić je do dużych, głębokich doniczek (około 40 cm) na specjalnym podłożu do uprawy warzyw lub uniwersalnej ziemi do kwiatów - warto wtedy wymieszać ją w proporcji 2:1 z piaskiem (pół doniczki ziemi na 1/4 piasku). Można je sadzić pojedynczo lub po 3-4 sztuki w jednym pojemniku.

Doniczka powinna być jasna (ciemne barwy powodują szybsze nagrzewanie się ziemi i wysychanie jej) i wykonana z ceramiki (ziemia może wtedy swobodnie oddychać). Na dno doniczki dobrze jest wysypać warstwę keramzytu lub drobnych kamyczków, które zapobiegną zaleganiu wody. Ważna jest także podstawka lub specjalna doniczka z systemem odprowadzania wody.

fot. Pomidory koktajlowe na balkonie/Adobe Stock, Dolores Harvey

Pomidorki koktajlowe z nasion

Pomidorki koktajlowe, jak wszystkie inne warzywa, możesz wysiać z nasion. Jest to jednak trudniejsze i bardziej pracochłonne. Najpierw przygotuj rozsady, a kiedy wykiełkują, przesadź do docelowych doniczek. Pomidorki na rozsady możesz wysiać w specjalnych pojemnikach, plastikowym opakowaniu albo w wytłoczkach po jajkach.

Należy robić to na przełomie marca i kwietnia. Jeśli masz słoneczne parapety, możesz zrobić to już w połowie lutego. Nasiona wysiewa się bezpośrednio do doniczek. Po wysianiu, należy całość podlać i przykryć „podziurkowaną" folią (może być spożywcza). Przez kolejne tygodnie należy je regularnie podlewać i raz na 10 dni zasilić naturalnym nawozem. Gdy podrosną, należy usunąć dolne liście i kilka najmniejszych odnóg - pędy wyrosną wtedy silne i będą pięknie owocować.

Pomidory możesz wystawić na balkon po ustąpieniu wiosennych przymrozków, a więc nie wcześniej, niż w drugiej połowie maja. Jeśli chcesz posadzić je w dużych skrzyniach razem z innymi warzywami, warto przemyśleć, co będzie obok nich rosło.

Świetnie sprawdzą się cebula i czosnek, które pomogą odstraszyć szkodniki oraz różne gatunki sałat, pietruszka czy koperek. Niewskazane jest sadzenie pomidorów razem z ogórkami, kalafiorem i kalarepą.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.04.2020.

