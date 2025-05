Tuje są bardzo popularne w ogrodach, bo tworzą gęste żywopłoty i stanowią zieloną osłonę przez cały rok. Ale żeby naprawdę pięknie wyglądały, potrzebują wsparcia. Nie wystarczy tylko je podlewać – zadbaj też o nawożenie, najlepiej naturalne i dopasowane do ich potrzeb. Zwróć uwagę na to, jak wyglądają – żółknięcie igieł, słaby przyrost czy przerzedzenia mogą świadczyć o niedoborach składników odżywczych. Działaj od razu, zanim rośliny osłabną na dobre.

Reklama

Fusy z kawy jako nawóz do tuj – dlaczego działają?

Fusy z kawy to świetne źródło azotu – a właśnie ten pierwiastek jest szczególnie ważny dla iglaków. Dzięki niemu roślina może produkować intensywnie zielone, zdrowe igły i szybciej rosnąć. Fusy poprawiają też strukturę gleby – spulchniają ją i pomagają utrzymać wilgoć. Dlatego są dobrym i ekologicznym nawozem do tuj. Jeśli masz kwaśną glebę, fusy będą ją wspierać, bo mają lekko kwaśny odczyn, idealny dla tych krzaczków. A co najważniejsze – to darmowy i prosty sposób na poprawę kondycji roślin.

Jak stosować fusy z kawy pod tuje? Zwróć uwagę na proporcje

Fusy z kawy jako nawóz do tuj możesz stosować na kilka sposobów. Jeśli wybierzesz pierwszy z nich, pamiętaj o trzymaniu się odpowiednich proporcji.

Rozcieńcz fusy z kawy w wodzie stosując proporcję 1:1 , czyli jedną łyżkę fusów rozpuść w 1 litrze wody. Dokładnie wymieszaj, odstaw na 24 godziny. Po tym czasie podlewaj takim naparem ziemię wokół roślin.

, czyli jedną łyżkę fusów rozpuść w 1 litrze wody. Dokładnie wymieszaj, odstaw na 24 godziny. Po tym czasie podlewaj takim naparem ziemię wokół roślin. Rozprowadź fusy równomiernie wokół pnia, w odległości kilku centymetrów od nasady rośliny. Wystarczy garść fusów na jedną roślinę. Możesz je lekko wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi lub przykryć ściółką.

W obu przypadkach uważaj, żeby nie przesadzić – zbyt duża ilość może zakwasić glebę nadmiernie, a to nie każdej tui służy. Nawóz z fusów do tuj stosuj nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Jeśli zauważysz, że igły brązowieją – zrób przerwę i obserwuj roślinę. Możesz też zalać fusy wodą i po 24 godzinach podlewać takim naparem ziemię wokół roślin.

Nawóz do tuj z fusów kawy wpływa na intensywniejszy kolor roślin i poprawia ich kondycję, fot. Adobe Stock, vfhnb12

Kiedy spodziewać się efektów i co możesz zyskać?

Już po miesiącu regularnego stosowania fusów zauważysz, że tuje zyskują intensywniejszy kolor, a młode przyrosty stają się dłuższe i bardziej zwarte. Rośliny będą wyglądać zdrowiej, szybciej się zagęszczą i lepiej poradzą sobie z suszą czy chorobami. To prosty sposób na poprawę kondycji iglaków, który nic nie kosztuje, a przynosi widoczne efekty.

Co jeszcze możesz wykorzystać zamiast fusów?

Jeśli akurat nie pijesz kawy lub masz ochotę urozmaicić nawożenie tuj, sięgnij po inne kuchenne resztki, które także świetnie działają:

Woda po gotowaniu warzyw – wspomaga rozwój i odżywia krzaczki.

– wspomaga rozwój i odżywia krzaczki. Obierki z bananów – źródło potasu, dobrego dla ogólnej kondycji roślin.

– źródło potasu, dobrego dla ogólnej kondycji roślin. Drożdże – zawierają witaminy, magnez, potas i cynk, czyli składniki wspierające rozwój tuj.

Wybierz to, co masz pod ręką w kuchni – twoje tuje na pewno ci się odwdzięczą.

Czytaj także: