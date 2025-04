Sklepy ogrodnicze oferują mnóstwo odmian jabłoni. Zanim zdecydujesz się na wybór sadzonki, pamiętaj, że jabłka, które w przyszłości zbierzesz z drzewa różnią się nie tylko smakiem, ale także terminem dojrzewania, odpornością na choroby, wrażliwością na mróz, a także przeznaczeniem. Inne odmiany polecane są na przetwory, a inne do spożywania na surowo.

Jak wybrać najlepszą sadzonkę jabłoni

Oto przegląd odmian, który powinien pomóc ci dokonać właściwego wyboru:

1. Antonówka zwykła



Stara dobrze wszystkim znana odmiana. Bardzo wytrzymała na mróz. Ma kilka pododmian, jak np. Antonówka Kamienna, Antonówka Półtorafuntowa. Rośnie silnie i osiąga duże rozmiary. Dosyć odporna na choroby. Ma niezbyt duże wymagania glebowe. Starsze drzewa owocują co drugi rok. Owoce doskonale nadają się na wszelkiego rodzaju przetwory. Dojrzewają jesienią lub w okresie wczesnozimowym. Cena za sadzonkę ok. 22 zł.

2. Alwa



Średnio wytrzymała na mróz. Lubi żyzną glebę o odczynie obojętnym. Wyrasta na wysokość do 4,5 metra. Tworzy rozłożystą szeroko kulistą koronę. Odmiana średnio odporna na choroby. Rodzi smaczne słodko-kwaśne, deserowe jabłka o orzeźwiającym smaku.Owoce dojrzewają wczesną jesienią. Cena za sadzonkę ok. 22 zł.

3. Ananas

Odmiana letnia, dojrzewa w połowie sierpnia. Drzewo rośnie silnie i tworzy rozbudowaną koronę (do 4,5 m). Bardzo wytrzymała na mróz, odporna na choroby. Daje kształtne, soczyste deserowe owoce o kwaskowato słodkim smaku. Gdy jabłka są już dojrzałe, łatwo odpadają z drzewa. Cena sadzonki ok. 22 zł.

4. Cortland

Rośnie silnie (do 4,5 m), tworzy kulistą koronę. Drzewo wytrzymałe na mróz. Owocuje pod koniec września. Spore owoce mają piękny karminowy rumieniec. W smaku kruche, soczyste, aromatyczne. Cena sadzonki ok. 22 zł

5. Kosztela. Bardzo stara odmiana, odporna na mróz i choroby. Drzewo tworzy rozległą koronę, wyrasta na wysokość ok. 4,5 m. Owoce wyjątkowo słodkie mają niepowtarzalny, charakterystyczny smak. Dojrzewają wczesną jesienią. Cena sadzonki ok. 22 zł.

6. Malinówka

Stara odmiana, znana już w XVIII wieku. Drzewo rośnie dość silnie i tworzy kulistą koronę ze zwisającymi pędami. Odporne na choroby. Nieco mniej odporne na niskie temperatury. Rodzi obficie średniej wielkości owoce o słodkim malinowym posmaku. Jabłka dojrzewają pod koniec września, ale najsmaczniejsze są w październiku. Cena sadzonki ok. 22 zł.

7. Topaz

Odmiana zimowa. Drzewo średniowysokie tworzy kulistą koronę. Odporne na choroby. Co roku daje obfite plony. Średniej wielkości, lekko spłaszczone owoce dojrzewają w połowie października. Są soczyste i mają słodko-kwaśny smak. Cena sadzonki ok. 22 zł.

