Truskawki to jeden z ulubionych owoców Polaków. Co zrobić, by cieszyć się jak największymi plonami nie tylko pod względem ilości, ale też i wielkości samych jagód? Nawożenie jest kluczem do sukcesu. Nie musisz jednak stosować gotowych mieszanek - podlewanie truskawek drożdżami przynosi spektakularne efekty. Musisz jednak pamiętać o kilku prostych zasadach.

Samo nawożenie nie jest oczywiście jedynym warunkiem. Ważne jest też to, w jakim sąsiedztwie posadzisz truskawki. Nie zapomnij też wysiać w ich okolicy kwiatów przyciągających zapylacze. Dzięki temu na pewno będziesz się cieszyć ogromnymi plonami.

Podlewanie truskawek drożdżami

Nawóz z drożdży jest banalny w przygotowaniu. 1 kostkę, czyli około 100 gramów świeżych drożdży rozdrobnij i wymieszaj z 10 litrami ciepłej wody - potrzebna będzie temperatura około 25-28 stopni Celsjusza.

Miksturę odstaw go na 2-3 godziny. Truskawki podlej około 500 mililitrami powstałego nawozu. Resztę możesz zużyć do innych roślin - z pewnością będą ci wdzięczne.

Podlewanie truskawek drożdżami powtarzaj 3 razy w sezonie. Pierwszy raz możesz je podlać 10 dni po wysadzeniu do gleby, a wspomożesz ukorzenianie się sadzonek. Następnie powtórz tę czynność, gdy pojawią się kwiaty, a pomożesz im zawiązać się w owoce. Ostatni raz podlej je nawozem już po zbiorach. Wtedy szybkiej zawiążą się nowe pąki kwiatowe.

Pamiętam, że choć drożdże dostarczają wielu składników odżywczych roślinom, nie pokrywają w 100% ich zapotrzebowania. Dostarcz truskawkom również potasu, na przykład za pomocą nawozu ze skórki banana oraz wapnia - świetnie w tym celu sprawdzą się rozdrobnione skorupki jaj.

