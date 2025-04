Podlewanie storczyków piwem to stara i dobrze znana praktyka, która pomaga tej wymagającej roślinie domowej odzyskać blask i zdrowy wygląd, nawet jeśli nieco osłabła przez złe traktowanie. Dodając piwo do storczyków, poprawiasz ich wzrost i sprawiasz, że kwiaty i liście niezwykle błyszczą. Jak stosować ten wyskokowy trunek w pielęgnacji storczyków?

Podlewanie storczyków piwem ma wiele zalet. Przede wszystkim piwo jest bogatym źródłem witamin i minerałów. Dzieje się tak, ponieważ piwo zawiera drożdże, słód oraz chmiel - składniki te wykazują pozytywny wpływ nie tylko na wygląd liści i kwitnienie, ale także na ogólną kondycję rośliny.

Storczyki to bardzo wymagające kwiaty, którym stosunkowo łatwo jest zrobić krzywdę, szczególnie przelać. Potrzebują bardzo przepuszczalnego podłoża oraz regularnego nawożenia, a także umiejętnego podlewania. W tej roli idealnie sprawdzi się piwo - wystarczy jeden kieliszek, aby storczyki odzyskały piękny wygląd i zachowały go na długi czas.

fot. Piwo do storczyków/Adobe Stock, mycatherina

Ile piwa dać do storczyka? Piwo koniecznie trzeba rozcieńczyć w wodzie, aby stężenie alkoholu nie uszkodziło delikatnych korzeni storczyka. Wlej do kieliszka piwo i odstaw na 20-30 minut, aby się lekko wygazowało. Następnie wlej do litra wody, zamieszaj i podlej storczyki.

Taką odżywkę stosuj raz w miesiącu, w okresie od marca do września. Dodatkowo możesz przy okazji namoczyć ściereczkę lub gąbkę w roztworze, dokładnie odcisnąć, a następnie przetrzeć liście.

fot. Podlewanie storczyków piwem/Adobe Stock, Sebastian

Nie tylko storczyki możesz podlewać piwnym roztworem. Taka odżywka sprawdzi się także w przypadku innych roślin kwitnących, a także fikusów. Możesz je regularnie podlewać wodą z piwem, a także przecierać delikatnie liście.

Pamiętaj tylko, aby rozcieńczyć piwo w dużej ilości wody. Im mniejsza roślina, tym mniej trunku możesz użyć.

