Podlewaj hortensje wodą z tym kuchennym składnikiem, a będą uginać się od kwiatów. Wydasz na to tylko kilka złotych

Podlewanie hortensji wodą bananową to tani i skuteczny patent na obfite i piękne kwitnienie. Pokochają go nie tylko hortensje, ale także inne rośliny ogrodowe, a przy okazji twój portfel. To ekologiczne, niemal darmowe rozwiązanie, które pozwala ograniczyć użycie sztucznych nawozów.