Lawenda, choć kojarzy się z francuskimi polami w słońcu, dobrze rośnie także na balkonie i w polskich ogrodach. Wymaga jednak odpowiedniego podejścia. Posadź ją w miejscu słonecznym, najlepiej południowym, gdzie ma dostęp do co najmniej 6–8 godzin światła dziennie i pamiętaj o wsparciu w postaci nawozu.

Spełnij minimalne wymagania lawendy

Podłoże powinno być lekkie, dobrze przepuszczalne, z dodatkiem piasku lub perlitu – unikaj ziemi ciężkiej, gliniastej, bo woda będzie w niej zalegać, co prowadzi do gnicia korzeni.

W przypadku lawendy w doniczce zastosuj koniecznie warstwę drenażu: keramzyt, żwir lub grube kamyki. Roślinę podlewaj wtedy, gdy ziemia dobrze przeschnie – lawenda zdecydowanie woli lekki niedobór wody niż jej nadmiar.

Warto także pamiętać o regularnym przycinaniu, które pobudza ją do tworzenia nowych pędów. Po cięciu warto roślinie pomóc i podać jej delikatny, regenerujący nawóz – właśnie wtedy świetnie sprawdzi się rumianek.

Nawóz do lawendy z rumianku – naturalne wsparcie dla wzrostu i odporności

Rumianek pospolity (Matricaria chamomilla) to nie tylko znane zioło o działaniu łagodzącym dla ludzi. Jego właściwości sprawdzają się również w pielęgnacji roślin. Napar z rumianku zawiera flawonoidy, kumaryny, związki fenolowe i olejki eteryczne, które działają przeciwzapalnie, antyseptycznie i przeciwgrzybiczo.

Dla lawendy to jak naturalna ochrona biologiczna – wzmacnia ją, łagodzi podrażnienia korzeni i ogranicza rozwój drobnoustrojów glebowych, które mogą wywołać choroby grzybowe.

Dodatkowo rumianek poprawia strukturę mikrobiologiczną podłoża, wspiera rozwój pożytecznych bakterii i ułatwia przyswajanie azotu, wapnia i fosforu – składników szczególnie ważnych w czasie wzrostu i kwitnienia. Regularne stosowanie rumiankowej odżywki wspiera lawendę w okresach stresu, np. po przesadzeniu, przycięciu lub w czasie upałów.

Naturalny nawóz z rumianku to prosty sposób na bujną, zdrową i kwitnącą lawendę, fot. Adobe Stock, Ilona Lablaika

Jak przygotować i stosować nawóz z rumianku do lawendy?

Przygotowanie domowej odżywki zajmie Ci dosłownie kilka minut. Zaparz 2 torebki rumianku (lub 2 łyżki suszonych kwiatów) w 1 litrze przegotowanej, gorącej wody. Przykryj naczynie i odstaw na 15–20 minut, by napar naciągnął. Następnie przecedź i ostudź – nie lej gorącej mikstury na roślinę!

Gotowy napar przelej do konewki i używaj raz na 3 tygodnie, najlepiej rano albo wieczorem – unikaj podlewania w pełnym słońcu.

Dla lawendy w doniczce – użyj ok. 100–150 ml naparu na jedną roślinę.

– użyj ok. 100–150 ml naparu na jedną roślinę. Dla lawendy w gruncie – zastosuj 0,5 litra na średniej wielkości krzew, kierując napar wprost na glebę.

Uwaga: nie polewaj liści ani kwiatów – rumianek może je lekko podrażnić, szczególnie w pełnym słońcu. Nie stosuj częściej niż co 3 tygodnie – zbyt częste nawożenie może zaburzyć gospodarkę składników odżywczych w podłożu. Jeśli zauważysz pleśń lub nieprzyjemny zapach z doniczki, przerwij nawożenie na 2–3 tygodnie i zastosuj przerwę regeneracyjną.

Efekty po kilku tygodniach – gęstsza, silniejsza i bardziej kwitnąca lawenda

Już po dwóch tygodniach od pierwszego podlewania naparem z rumianku możesz zauważyć zmiany. Roślina zacznie wypuszczać nowe, mocniejsze pędy, a pokrój stanie się bardziej zwarty. Po około miesiącu do sześciu tygodni pojawią się pierwsze efekty w postaci liczniejszych pąków kwiatowych i intensywniejszego zapachu – to znak, że lawenda jest w dobrej kondycji i gotowa do dalszego kwitnienia.

Co jeszcze zyskujesz:

wzmocnienie odporności na suszę i patogeny glebowe,

szybszą regenerację po cięciu,

ładniejszy pokrój rośliny,

intensywniejszy zapach kwiatów dzięki poprawie kondycji korzeni.

Czym jeszcze możesz zasilić lawendę, jeśli nie masz rumianku?

Jeśli nie masz pod ręką rumianku, możesz wykorzystać inne produkty z kuchni, które również delikatnie wspierają wzrost lawendy:

Napar z pokrzywy – dostarcza azotu i poprawia odporność na mszyce i przędziorki.

Woda po gotowaniu warzyw (bez soli) – delikatne źródło mikroelementów.

Skorupki jajek (zmielone) – wzbogacają glebę w wapń i poprawiają strukturę podłoża.

Woda z dodatkiem miodu (pół łyżeczki na litr) – działa antybakteryjnie i wspiera mikroflorę.

Wywar z cebuli – odstrasza niektóre szkodniki glebowe i wzmacnia rośliny.

Drożdże piekarskie (¼ kostki rozpuszczona w 1 l wody) – pobudzają wzrost i rozwój pożytecznych mikroorganizmów w glebie.

