Pod żadnym pozorem nie dodawaj fusów z kawy do tych roślin. Taki nawóz sprawi, że zaczną marnieć w oczach

Fusami z kawy nie warto nawozić niektórych roślin. I nie chodzi o to, że nic to nie da – fusy z kawy niektórym gatunkom mogą wręcz zaszkodzić. Wszystko przez zmianę pH gleby, co może spowodować niekorzystną zmianę warunków i marnienie roślin. Niektórym z kolei może zaszkodzić kofeina, która jest obecna w świeżych i parzonych kawowych fusach.