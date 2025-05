Bez zapewnienia pelargoniom odpowiednich warunków do wzrostu trudno liczyć na spektakularne efekty. Te kwiaty uwielbiają jasne, dobrze oświetlone miejsca. Najlepiej, gdy mają dostęp do światła słonecznego przez co najmniej 6 godzin dziennie. Trzeba też pamiętać o regularnym podlewaniu, gdyż nie są to rośliny odporne na suszę oraz zastosować podłoże przepuszczalne o lekko kwaśnym odczynie.

Pelargonie to wytrzymałe kwiaty na balon, ale warto wesprzeć je nawozami. Dostarczenie im odpowiedniej dawki składników mineralnych wspiera i przedłuża kwitnienie. Wcale nie musisz wydawać pieniędzy na sklepowe preparaty. Zamiast tego sięgnij po prostą mieszankę, którą przygotujesz z wody i ryżu. Kosztuje grosze, a przy tym jest skuteczna i w pełni naturalna.

Jak przygotować nawóz do pelargonii z ryżu?

Nie potrzebujesz niczego więcej poza ryżem i wodą. Te dwa składniki wystarczą, aby zadbać o kondycję pelargonii. Oto, jak przygotować nawóz w kilku prostych krokach:

Pół szklanki suchego ryżu wsyp do dużego pojemnika. Zalej ziarenka litrem przefiltrowanej wody. Pozostaw do namoczenia przez około 5-6 godzin. Po tym czasie odcedź ryż. Powstałą wodą podlej pelargonie (bez uprzedniego rozcieńczania)

Stosowanie nawozu z wody ryżowej

Nawóz do pelargonii z wody ryżowej możesz stosować nie częściej niż raz na tydzień. Nie przesadzaj z ilością i pamiętaj, że pelargonia, choć nie jest odporna na suszę to nie toleruje też przelania. Wodę ryżową wlewaj bezpośrednio do doniczki. Rób to ostrożnie, aby nie zalać liści ani kwiatów.

Nawóz do pelargonii z wody ryżowej wzmacnia korzenie rośliny i pobudza ją do dłuższego kwitnienia, fot. Adobe Stock, Maksim Shebeko

Działanie ryżowego nawozu do pelargonii

Woda z ryżu jest bogata w składniki odżywcze, które wspierają system korzeniowy rośliny oraz wzmacniają jej odporność na choroby oraz patogeny i zmienne warunki pogodowe.

Dodatkowo w składzie nawozu znajdują się witaminy z grupy B oraz fosfor i krzem. Te minerały wspomagają kwitnienie pelargonii, dzięki czemu szybciej obsypuje się kwiatami, zaś ich kolor jest bardziej intensywny.

