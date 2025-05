Oprysk do pomidorów na bazie mleka jest znanym i od dawna stosowanym przez nasze babcie sposobem na zapobieganie chorobom i wzmocnienie roślin. Od chemicznych środków wyróżnia go to, że jest ekologiczny i tańszy. Dowiedz się, jak przygotować preparat do oprysku uprawy pomidorów z mleka i jak go stosować.

Jak działa oprysk z mleka do pomidorów?

Oprysk z mleka chroni pomidory przed niektórymi chorobami wirusowymi i grzybowymi, jak mączniak i zaraza ziemniaka. Płyn tworzy po wyschnięciu ochronną warstwę na liściach i łodygach, dzięki czemu zabezpiecza pomidory przed atakiem drobnoustrojów.

Ten domowy środek może również działać jak nawóz i zwiększać plony. Mleko zawiera wapń przydatny roślinom do wzrostu i jest też pożywką dla pożytecznych mikroorganizmów żyjących w glebie. Oprysk nadaje się też do innych warzyw.

Oprysk do pomidorów z mleka. Jak zrobić?

Do przygotowania oprysku na pomidory najlepiej wykorzystać świeże mleko od krowy lub pełnotłuste ze sklepu. Wymieszaj mleko z wodą w proporcji 1:5, np. 1 litr mleka z 5 l wody. Przelej do opryskiwacza.

Rozcieńczenie mleka jest bardzo ważne, ponieważ jego nadmiar może wywołać odwrotny skutek i przyczynić się do rozwinięcia choroby pomidorów, m.in. czarnej zgnilizny.

Niektórzy dodają do roztworu składnik, który zwiększy przyczepność płynu do liści. Może to być niewielka ilość płynu do naczyń lub ogrodnicze mydło potasowe.

Jak stosować oprysk z mleka do pomidorów?

Opryskuj dokładnie całe krzaki pomidorów roztworem mleka i wody jeden raz w tygodniu. Nanoś mieszankę na wierzchnie i spodnie strony liści. Zabieg wykonuj rano lub wieczorem, ale nigdy w czasie mocnego nasłonecznienia.

Rób to w okresach, kiedy warzywa są najbardziej zagrożone chorobami oraz wcześniej. Pamiętaj, że jest to sposób zapobiegawczy, a nie zwalczający choroby, które już zdążyły zaatakować warzywa.

Oprysk z mleka można stosować w każdych warunkach: na pomidory rosnące w gruncie, skrzyniach, tunelach foliowych i szklarniach.

