Jak pewnie zauważyłaś w swoim ogrodzie, krzaki pomidorów wysadzone do gruntu, zaczynają powoli kwitnąć. Dla każdego, kto już kiedyś zajmował się ich uprawą, oznacza to jedno - najbliższe tygodnie będą decydujące w sprawie wielkości tegorocznych zbiorów.

W przypadku warzyw każdy etap jest ważny. Tuż przed posadzeniem do ziemi sadzonek, warto nasypać do ziemi popiołu. Jednak nawet najbardziej zadbane rośliny nie zaowocują, jeśli zaniedbasz je na etapie kwitnienia. Co zrobić, by tego uniknąć?

Jak nawozić kwitnące pomidory?

Na tym etapie koniecznie musisz dostarczyć krzakom odpowiednich składników odżywczych. My szczególnie polecamy nawozy domowej roboty. Jeden z nich nic nie będzie cię kosztował, a sprawi, że zbiory pomidorów będą dwukrotnie większe.

Wystarczy, że świeżo skoszoną trawę włożysz w czarne plastikowe worki, zawiążesz je i odstawisz w słoneczne miejsce. Po 3 dniach ich zawartość przesyp do dużej miednicy, zalej wrzącą wodą i zostaw na około 2 godziny. Każdą roślinę podlewaj około 1 litrem nierozcieńczonego wywaru.

Oczywiście nawet najlepszy nawóz na nic się zda, jeśli kwiatostany nie zostaną zapylone. Możesz zasadzić obok warzywnika kwiaty przyciągające zapylacze lub wziąć sprawy w swoje ręce i własnoręcznie zapylić kwiaty.

