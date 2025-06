Pelargonie to jedne z najbardziej lubianych i wytrzymałych roślin balkonowych i tarasowych – nie bez powodu. Są wyjątkowo odporne, znoszą mocne słońce, wiatr i czasową suszę, ale jeśli chcesz, żeby naprawdę zachwycały wyglądem, musisz poświęcić im nieco uwagi.

Zadbaj o pelargonie, a odwdzięczą się kwiatami

Wybierz dla swoich pelargonii stanowisko jasne i ciepłe – najlepiej południowy parapet lub balkon. Podlewaj je regularnie, ale unikaj przelania. Woda nie może zalegać w podstawce – to prowadzi do gnicia korzeni.

Co ważne, pelargonie to rośliny, które bardzo intensywnie rosną, wytwarzają dużo liści i kwiatów, a to oznacza, że potrzebują stałego dostępu do składników pokarmowych. Bez zasilania po kilku tygodniach zaczną słabnąć: ich liście zbledną, pąki się nie rozwiną, a kwitnienie całkowicie ustanie.

Dlatego oprócz podlewania zadbaj też o regularne nawożenie. I tu nie musisz od razu sięgać po sklepowe odżywki – w kuchennej szafce masz wszystko, czego ci trzeba.

Nawóz do pelargonii z groszku – prosty sposób z kuchni

Groszek to niedoceniana perełka wśród domowych nawozów. Suszone zielone kulki zawierają cały zestaw składników odżywczych, potrzebnych pelargoniom do wzrostu i kwitnienia. Znajdziesz w nich m.in.:

Azot – stymuluje wzrost zielonych części rośliny, czyli liści i łodyg

– stymuluje wzrost zielonych części rośliny, czyli liści i łodyg Fosfor – odpowiada za rozwój systemu korzeniowego oraz wspiera zawiązywanie pąków i kwiatów

– odpowiada za rozwój systemu korzeniowego oraz wspiera zawiązywanie pąków i kwiatów Potas – wzmacnia roślinę, poprawia jej odporność i jakość kwitnienia

Dodatkowo groszek zawiera niewielkie ilości wapnia, żelaza i magnezu – te mikroelementy wpływają pozytywnie na kolor liści oraz ogólną kondycję pelargonii. Co ważne – wszystkie te składniki występują w groszku w formie łatwo przyswajalnej, więc roślina szybko z nich skorzysta.

Nie ma znaczenia, czy użyjesz groszku świeżego, mrożonego czy z puszki – pod warunkiem, że dobrze go przygotujesz i nie dodasz żadnych przypraw.

Jak przygotować nawóz z groszku do pelargonii

Żeby zrobić ten nawóz do roślin doniczkowych, odmierz 2 łyżki dobrze przepłukanego groszku. Wymieszaj go litrem letniej wody, a całość zagotuj. Następnie wystudź i przecedź. Na koniec przelej do butelki lub konewki.

Podlewaj tą mieszanką swoje pelargonie raz na 10 dni, zawsze rano lub wieczorem – nigdy w pełnym słońcu. Upewnij się, że ziemia jest lekko wilgotna przed podaniem nawozu, dzięki temu roślina lepiej przyswoi składniki odżywcze.

Nawóz do pelargonii z groszku to naturalny sposób na bujne kwitnienie, fot. Adobe Stock, Tunatura

Jakie efekty daje nawóz z groszku?

Regularne stosowanie nawozu z groszku daje widoczne efekty już po dwóch, trzech tygodniach. Zauważysz, że liście stają się ciemniejsze, bardziej błyszczące i sprężyste. Zamiast pojedynczych kwiatków pojawią się całe kaskady pąków, a pelargonie zaczną kwitnąć bardziej równomiernie na całej roślinie.

Co więcej, rośliny wzmocnione naturalnym nawozem z groszku są bardziej odporne na przesuszenie i lepiej znoszą upały. Mają też większą odporność na choroby grzybowe i szkodniki. Dzięki temu twoje pelargonie mogą wyglądać świeżo i zdrowo aż do jesieni – bez potrzeby stosowania chemii.

Czym jeszcze możesz zasilić pelargonie?

Jeśli nie masz pod ręką groszku albo chcesz stosować nawozy naprzemiennie, sięgnij po inne kuchenne składniki, które równie dobrze wspierają kwitnienie:

Fusy z kawy – dostarczają azotu i poprawiają strukturę podłoża (stosuj oszczędnie, nie częściej niż raz na dwa tygodnie)

Skorupki jajek – bogate w wapń, pomagają przy problemie żółknących liści i zbyt kwaśnej ziemi

Skórki kiwi– delikatna odżywka z mikroelementami, która wspomaga kwitnienie.

Stosuj te naturalne odżywki zamiennie, nie częściej niż raz w tygodniu. Zachowaj umiar – rośliny tak samo źle znoszą przenawożenie jak brak składników. Jeśli będziesz systematyczny, twoje pelargonie odwdzięczą się morzem kolorów i zdrowym, bujnym wzrostem przez cały sezon.

