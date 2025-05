Róże są jedną z najczęściej występujących roślin ozdobnych w ogrodach. By pięknie kwitły i zachwycały zapachem, wymagają gleby lekko kwaśnej (pH w zakresie 5,5-6,5), bogatej w składniki odżywcze. Ziemię pod róże należy odżywić, aby zapewnić kwiatom jak najlepsze warunki do rośnięcia. Doskonałym nawozem do róż są fusy z herbaty, a ich stosowanie w ogrodzie jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska, a także wpisuje się w koncepcję zero waste.

Reklama

Jak fusy z herbaty działają na róże?

Zużyte fusy po herbacie, podobnie jak świeża herbata, zawierają kwas garbnikowy (taninowy) oraz inne składniki odżywcze, dzięki czemu nadają się do nawożenia roślin ogrodowych i doniczkowych.

Obecność kwasów w herbacie powoduje, że nawóz obniża pH gleby, co zwiększa jej kwasowość. Dlatego jest polecany do roślin kwasolubnych, takich jak róże. Można go też stosować do hortensji, magnolii, azalii, rododendronów, różaneczników i wrzosów. Z krzewów i bylin owocowych odżywkę polubią borówki, maliny i truskawki.

Dodanie pod róże fusów z herbaty zwiększa w glebie poziom azotu. Sprzyja to rozwojowi bakterii rozkładających materię organiczną i pomaga w rozkładzie innych substancji, dzięki czemu ziemia jest żyźniejsza. Nawóz z fusów dostarcza różom również innych składników odżywczych, które wspierają wzrost i powodują bujne kwitnienie, jak potas, fosfor i cynk.

Stosowanie nawozu z fusów herbaty do róż ma więcej zalet. Dzięki nim wzrasta aktywność dżdżownic. Rozkładają one resztki w glebie i po ich strawieniu dostarczają roślinom łatwo dostępnych składników odżywczych. Liście z herbaty są naturalną materią organiczną, dlatego stosuje się je również do kompostowników, a ich olejki eteryczne odstraszają niektóre szkodniki ogrodowe, jak mrówki i ślimaki.

Nawóz z fusów herbaty dla róż. Jak zrobić i stosować?

Do przygotowania nawozu do róż lub innych kwiatów kwasolubnych wykorzystaj fusy z czarnej lub zielonej herbaty. Wybieraj te bez dodatków aromatyzujących, barwników czy cukru. Nawóz pod kwiaty z odpadków herbacianych można przygotować na kilka sposobów.

Wystarczy, że wymieszasz 1 część fusów z 3 częściami gleby i rozsypiesz dookoła róż. Jest to bezpieczna dawka, która nie zakwasi nadmiernie gleby, sprzyja zatrzymaniu wilgoci i przede wszystkim odżywi roślinę i pobudzi kwitnienie.

Fusy przyspieszają rozkład odpadków organicznych i proces próchniczy, dlatego doskonale nadają się do kompostownika. Po kilkunastu tygodniach gotowy kompost zmieszaj z ziemią i rozsyp pod różami.

Z fusów herbacianych możesz przygotować płynny nawóz do róż. Zalej 1 szklankę fusów 2 litrami wrzątku, zaparzaj pod przykryciem, a po wystudzeniu rozlej wokół kwiatów.

Nawóz z fusów herbaty do róż stosuj od wczesnej wiosny aż do końca wakacji, najlepiej co 3-4 tygodnie.

Czytaj także: