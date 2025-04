Grubosz to piękny kwiat doniczkowy, który potocznie nazywany jest jako drzewko szczęścia. Zazwyczaj sprawdza się dla każdego i nawet jeśli nie masz ręki do roślin, powinnaś poradzić sobie z nim bez większych problemów. Choć grubosz nie potrzebuje zbyt wygórowanych warunków do wzrostu, warto pamiętać o tym, że jest rośliną, która nie potrzebuje zbyt obfitego podlewania. Grubosz ma mięsiste, grube liście, w których magazynuje wodę, toteż potrafi przetrwać nawet w warunkach suszy.

Najlepiej czuje się w miejscu, do którego dochodzi rozproszone światło słoneczne. Dobrze radzi sobie również w półcieniu. Kiedy jednak zobaczysz, że mimo zapewnienia mu odpowiednich warunków liście grubosza zaczynają opadać, wzmocnij go za pomocą domowego nawozu z trzech kuchennych składników - fusów kawy, skorupek jajek i obierek jabłek.

Jak przygotować nawóz do grubosza z kuchennych odpadków?

Do przygotowania domowego nawozu potrzebujesz tego, co zazwyczaj ląduje w koszu na śmieci. Okazuje się bowiem, że kuchenne odpadki zawierają w sobie cenne właściwości, dzięki którym grubosz odzyska dobra kondycję, a jego liście staną się zielone i jędrne.

Składniki nawozu:

Obierki z dwóch jabłek

Skorupki z 4 jajek

2 łyżki fusów z kawy

Litr przegotowanej wody

Metoda 2-2-4

Aby odżywczy eliksir zadział tak, jak powinien pamiętaj o trzymaniu się zasady 2-2-4. Chodzi w niej oczywiście o proporcje składników-odpadków, z których przygotujesz odżywczy nawóz. Obierki z dwóch jabłek i dwie łyżki fusów z kawy połącz z podwojoną ilością jajecznych skorupek.

Przygotowanie:

Na początki rozdrobnij na drobną miazgę skorupki jajek. Następnie wrzuć je do wody razem z obierkami jabłka oraz fusami z kawy. Pamiętaj o tym, aby wszystko dokładnie wymieszać. I gotowe.

Przed zastosowaniem nawozu do grubosza rozcieńcz go w niewielkiej ilości wody. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj drzewko szczęścia 1-2 razy w miesiącu.

Działanie nawozu do grubosza z fusów kawy, skorupek jaj i obierek jabłek

Nawóz do grubosza ma w sobie wszystko, czego potrzeba, by roślina odżyła, a na jej łodydze zaczęły pojawiać się nowe, zielone listki. Fusy z kawy spulchniają glebę i doskonale ją napowietrzają.

Z kolei skorupki jajek są źródłem wapnia i innych cennych mikroskładników, dzięki którym roślina zostaje pobudzona do wzrostu. Obierki z jabłka mają w sobie sporo potasu, fosforu i wapnia. Wszystkie te makroelementy wpływają pozytywnie na rozwój nowych i zdrowych liści.

