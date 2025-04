Maj to bardzo intensywny czas nie tylko dla roślin w naszych ogrodach i na balkonach. Majowe prace w ogrodzie to sprzątanie po ziemie, nowe nasadzenia oraz sporo pielęgnacji roślin po okresie zimowania. W tym miesiącu trzeba też zadbać o swój domowy warzywnik.

Chociaż wiele warzyw i owoców sadzi się do gruntu w maju, to ogromne znaczenie ma dzień, kiedy ma się zamiar wykonać te prace. Jest to szczególnie ważne w przypadku ogórków, które niszczy nawet najmniejszy przymrozek. Kiedy zatem to robić?

Kiedy sadzić ogórki do gruntu?

Ogórki do gruntu sadzi się na przełomie maja i czerwca. Jest to kluczowe, ponieważ wymagają odpowiedniej temperatury - i to nie tylko powietrza, ale i gleby.

Jeśli planujesz uprawiać własne ogórki i cieszyć się zbiorami jak najwcześniej, posadź je jednego z następujących dni:

16 maja,

17 maja,

20 maja,

25 maja,

26 maja,

30 maja.

Ostatnie przymrozki w maju przypadają na jego połowę. Zimni ogrodnicy to okres między 12 a 14 maja, kiedy nie należy sadzić do ziemi delikatnych, młodych roślin. Nie są one jeszcze dobrze ukorzenione i nie mają szans przeżyć tak niskich temperatur. Po tym okresie kłęby arktycznego powietrza ustępują, a wtedy ty możesz zająć się na dobre pracami w ogrodzie.

Jak sadzić ogórki do gruntu?

Ogórki sadź w odległości około 30 centymetrów od siebie w ziemi o obojętnym lub bardzo delikatnie kwaśnym pH. Niezwykle ważne jest też, by wiedzieć jakie warzywa sadzić obok siebie. Ogórki świetnie czują się obok kopru (i to nie tylko na stole), ale fasola i kapusta mogą sprawić, że zaczną gnić.

Pamiętaj, że każde uprawy są skazane na porażkę, jeśli zabraknie w ich okolicy pożytecznych owadów. W niedalekiej okolicy posadź wiec kwiaty przyciągające zapylacze. Będą wyglądać przepięknie, a dodatkowo sprawią, że będziesz mogła cieszyć się warzywami z własnego ogródka.

