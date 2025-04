fot. Fotolia

Budzą się z zimowego snu dość późno, jakby czekały, aż promienie wiosennego słońca dobrze ogrzeją ziemię. Za to gdy już pączki zdecydują się wyjść spod ziemi, rosną szybko i pod koniec maja, a najpóźniej na początku czerwca, prawie metrowej wysokości kępy są gotowe, by rozkwitnąć. Na wierzchołkach pędów pojawiają się najpierw zielone pąki, a potem kwiaty, niektóre olbrzymie i pełne.

Odmiany piwonii

Najpopularniejsza jest piwonia chińska, uchodząca tam za kwiat przynoszący pomyślność, bogactwo i zaszczyty. Z kolei bardzo do niej podobną piwonię lekarską, wywodzącą się z południa Europy, ceniono niegdyś za właściwości lecznicze. Jej korzenie stosowano przy astmie i chorobach neurologicznych. Zakwita tydzień wcześniej od swojej orientalnej krewniaczki. Oba te gatunki mają wiele odmian.

W naszych ogrodach przeważają odmiany wysokie o silnie pachnących kwiatach. Są one różowe, purpurowe lub białe, a czasem białe w delikatne desenie. Rzadziej spotyka się niskie odmiany tzw. anemonowe. Do rarytasów należą piwonie o żółtych kwiatach i niskie byliny o listkach podobnych do kopru.

Sekret tkwi w sadzeniu

Czasami piwonie nie chcą kwitnąć, bo zostały źle posadzone. Duże kępy dzielimy na początku września, gdy na kłączach są już pąki (tzw. oczka), z których wyrastają korzenie. Kłącza powinny mieć po 2–3 oczka i tyle samo grubych, zdrowych korzeni. Sadzimy je w miejscu, gdzie peonie jeszcze nie rosły. W tym czasie można również kupić kłącza w sklepach ogrodniczych. Młode piwonie kupione w pojemnikach sadzimy przez cały sezon.

Gleba powinna być żyzna, zwięzła, o lekko kwaśnym odczynie. Najlepiej wybrać miejsce słoneczne lub półcień (wtedy rośliny dłużej kwitną). Zanim je posadzimy, przekopujemy rabatę na głębokość dwóch szpadli, usuwamy chwasty i dodajemy kompost lub obornik. Jeśli w podłożu znajduje się wapienny gruz, usuwamy go i do gleby dodajemy trochę kwaśnego torfu. Wyrównujemy rabatę grabiami. Gdy ziemia osiądzie, robimy dla każdej rośliny oddzielny dołek, zachowując odstępy 60–80 cm.

Sadzimy je tak, by oczka znalazły się na głębokości 5 cm i obficie podlewamy. Jeśli ziemia wokół rośliny po kilku dniach osiądzie, należy najpierw kłącze podciągnąć trochę do góry i dopiero potem zasypać dołek, wyrównując powierzchnię rabaty. Rośliny kupione w pojemnikach wyjmujemy z całą bryłą ziemi, umieszczamy w nieco głębszym dołku, przykrywamy ziemią i wokół mocno ugniatamy.

Na zimę młode piwonie można okryć gałązkami iglaków. Starsze są odporne na mróz.

Pielęgnacja piwonii

Ich długie korzenie zwykle są w stanie dostarczyć roślinie odpowiednią ilość wody. Jeśli jednak w pobliżu rosną duże krzewy, wówczas w czasie suszy należy rośliny podlewać. Zwłaszcza przed kwitnieniem. Usuwając chwasty, uważajmy, by nie uszkodzić korzeni. Głębokie spulchnianie ziemi wokół krzaków nie jest wskazane. Pąki kwiatowe, które utworzą się w pierwszym roku po przesadzeniu, należy oberwać, by rośliny szybko się rozrosły i w następnych sezonach obficiej zakwitły. Późną jesienią trzeba ściąć zaschnięte liście i pędy. Piwonie zaczynamy nawozić dopiero po 2–3 latach. Najlepiej służy im wiosenne ściółkowanie kompostem lub przekompostowanym obornikiem – oba te nawozy rozkładamy w bliskiej odległości roślin.

Piwonie przesadzamy dopiero wówczas, gdy zaczynają słabiej kwitnąć, zazwyczaj po 15–20 latach. Kępy dzielimy łopatą.

Niebezpieczne choroby grzybowe

Jeśli zauważymy, że pędy więdną, pąki brązowieją i zamierają, a na starych liściach pojawiają się duże brązowe plamy, które po deszczu pokrywają się szarym nalotem, to znak, że roślinę zaatakowała szara pleśń. Jest to jedna z wielu chorób grzybowych, które są wrogami piwonii. Zacznijmy od usunięcie chorych części. Czasem to wystarcza, ale przy silnym porażeniu trzeba zastosować chemię. Szarą pleśń zwalczymy, opryskując roślinę co 7-10 dni preparatem Euparen, Gwarant, Sarfun lub Topsin. Czerwone plamy na liściach mogą być „dziełem” innych chorób grzybowych - septoriozy lub czerwonej plamistości liści i pędów. Rośliny należy opryskać kilkakrotnie (w tygodniowych odstępach) naprzemiennie różnymi preparatami, np. Dithane, Manconex, Penncozeb, Sarfun, Topsin.

Malownicza ścieżka z piwonii

Od furtki aż do wejścia do domu możemy posadzić po obu stronach chodnika lub ścieżki piwonie w towarzystwie innych roślin. Najlepiej wybrać takie gatunki, które będą zdobiły rabatę w różnych porach roku. Dzięki temu, wracając do domu, zawsze będą witały nas kwiaty.

1. Różne odmiany piwonii w kilku odcieniach różu, a także żółte. Najlepiej, aby różniły się wysokością i porą kwitnienia.

2. Trawa miskant chiński – odmiana niska. Ozdobi wejście zwłaszcza jesienią i zimą, gdy inne rośliny nie będą już atrakcyjnie wyglądały. Można też w tym miejscu posadzić jukkę kalifornijską, która zakwitnie latem, a zimą zachowa swoje ciemnozielone liście.

3. Żurawka. Bylina o bardzo dekoracyjnych, kolorowych liściach. Wybierzmy odmiany ciemnoróżowe lub żółte.

4. Osteospermum, zwane też stokrotką ogrodową. Najlepiej kupić gotowe sadzonki, już w pąkach, w drugiej połowie maja. Kwitnie aż do przymrozków.

