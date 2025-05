Piwonia nieziemsko pachnie i wygląda jak marzenie, ale niewielu wie, że jest trująca. Sprawdź, kiedy może zaszkodzić

Piwonie to piękne kwiaty ozdobne, które ze względu na swój zapach i wygląd są sadzone w ogrodach i używane do dekoracji. Chociaż posiadają właściwości zdrowotne i mają zastosowanie kulinarne, to zjedzenie ich w dużych ilościach powoduje groźne zatrucia u ludzi i zwierząt. Dowiedz się, jakie objawy może wywołać zatrucie piwonią i czym warto zastąpić ją w ogrodzie, jeśli masz dzieci lub domowe zwierzęta.