Właściwa pielęgnacja żywopłotu to zabieg, dzięki któremu rośliny zyskują wspaniały wygląd i spektakularną formę. W jaki sposób dbać o żywopłot, by cieszył oko? Kiedy należy go przycinać, jak podlewać i jakich narzędzi użyć?

Dlaczego warto systematycznie pielęgnować żywopłot?

Odpowiednia ilość promieni słonecznych, prawidłowe nawodnienie oraz strzyżenie, to trzy podstawowe elementy pielęgnacji żywopłotu. Jak się okazuje, pielęgnacja jest istotna nie tylko ze względów estetycznych. Warto pamiętać, że dbałość o żywopłot zagwarantuje właściwy wzrost i zagęszczenie. O czym warto wiedzieć? Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat dbania o żywopłot.

Kiedy należy przycinać żywopłot?

Pierwsze ciecie wykonujemy wiosną, najlepiej poczekać do czasu ustąpienia większych mrozów, dlatego ogrodnicy jako bezpieczny moment wskazują kwiecień. Żywopłot warto przyciąć na wysokość ok. 30 cm.

Pod koniec lata (sierpień-wrzesień) można przyciąć żywopłot po raz drugi. Czy warto poczekać do późnej jesieni? Zdecydowanie nie! Przycinając żywopłot, pobudzamy pędy do wzrostu. Jeśli będziemy zwlekać z drugim cięciem, to może się okazać, że nowe pędy przymarzną, gdy pojawią się ujemne temperatury.

W jaki sposób przycinać żywopłot? Rodzaje cięć

Najważniejsza jest systematyczność i wybranie odpowiedniego momentu (jak już wcześniej zaznaczałyśmy: wiosna i koniec lata). Sposób przycięcia żywopłotu w dużej mierze zależy od naszego gustu i potrzeb, a także rodzaju żywopłotu.

Najprostszym i najpopularniejszym cięciem jest cięcie trapezowe, wskazane szczególnie dla iglaków (cis, żywotnik). Dzięki takiemu profilowi światło słoneczne będzie docierać także do niżej położonych pędów.

Dla drzew i krzewów o dużych liściach, np. ligustra czy laurowiśni, najlepsze okaże się formowanie w półelipsę. Ten sposób również zapewni dobre nasłonecznienie.

Cis, grab zwyczajny i buk zwyczajny - a więc rośliny, które dobrze znoszą cień - można przycinać na kształt sześcianów.

Narzędzia do przycinania żywopłotu

Strzyżenie to ten rodzaj pielęgnacji, który nie może być zaniedbany. Powinien też być wykonany właściwymi narzędziami. Czyli jakimi? Nożyce do żywopłotu PowerGearX HSX92 sprawdzą się do przycinania zarówno żywopłotów, jak i krzewów. Są lekkie, ale jednocześnie bardzo wytrzymałe. Unikalny mechanizm PowerGear™ zwiększa 3x siłę cięcia w porównaniu do standardowych mechanizmów. Odpowiednio wyważone rączki, z powłoką SoftGrip™ sprawią, że przycinanie żywopłotu będzie proste i przyjemne. Na uwagę zasługują również nożyce HS86 SmartFIT™ z teleskopowymi rączkami - dają możliwość dostosowania długości narzędzia do zadania i preferencji.

Szukasz uniwersalnych nożyc do trawy i gałęzi? Oto i one

Nożyce do trawy Fiskars wyróżnia innowacyjny mechanizm Servo-System (serwo). Zapewnia on skuteczne cięcie, zapobiegając zakleszczaniu się ostrzy, co zdecydowanie ułatwia pracę. Dodatkowo ergonomiczna, lekka konstrukcja czyni przycinanie traw czy gałęzi naprawdę prostym zajęciem. Co więcej - obracane ostrza umożliwiają pracę pod dowolnym kątem nawet w trudno dostępnych miejscach.

Ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej, a rączki z poliamidu. Bezpieczeństwo zapewnia łatwy w obsłudze mechanizm blokujący.

Nawadnianie i ilość promieni słonecznych

Większość żywopłotów nie ma specjalnych wymagań odnośnie nasłonecznienia. Żywotnik tuja, bluszcz, jaśminowiec lubią niemal każdą glebę i dobrze będzie im zarówno w słońcu, jak i w cieniu. Cis, grab zwyczajny i buk zwyczajny zdecydowanie lepiej tolerują mniej nasłonecznione miejsca.

W każdym przypadku niezwykle ważna jest kwestia nawodnienia. Niepodlewany żywopłot uschnie. To dlatego warto pamiętać o regularnym zraszaniu. Odpowiednio dobrane urządzenia zrobią to za ciebie.

Wąż nawadniający

Nieważne czy chodzi o żywopłot, trawnik czy kwiaty. Odpowiednia ilość wody to podstawa do tego, by rośliny mogły żyć i przeprowadzać proces fotosyntezy. Dlatego warto wyposażyć się w ogrodowy wąż, który pomoże w prawidłowym nawodnieniu. Marka Fiskars proponuje wąż nawadniający, który idealnie sprawdzi się do podlewania nasadzeń rzędowych, dostarczając wodę bezpośrednio do systemu korzeniowego, eliminując ryzyko przemoczenia liści. Ponadto ta metoda nawadniania zmniejsza zużycie wody nawet o 70%. Jak to działa? Wszystko jest w zasadzie bardzo proste. Wystarczy rozłożyć wąż i przymocować go do podłoża za pomocą dołączonych metalowych szpilek.

Sterownik nawadniania, podwójny

Nie zawsze pamiętasz o podlaniu ogrodu? W czasach, gdy tyle się dzieje i tyle mamy na głowie, kwestię podlewania ogrodu zostaw specjaliście. Sterownik marki Fiskars to najlepsze urządzenie oszczędzające czas i wodę w ogrodzie. Urządzenie automatycznie się włącza i podlewa rośliny. Wszystko wg harmonogramu, który ustawisz za pomocą czytelnego ekranu LCD. Po prostu ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, częstotliwość nawadniania (6 h, 12 h lub 1 do 7 dni) i czas trwania (1 do 360 min.) i pozwól sterownikowi pracować za ciebie przez cały sezon.

Żywopłot to piękna i funkcjonalna ozdoba. Warto o niego odpowiednio zadbać, by cieszył oko na długo.