Perukowiec ma lekkie i zwiewne kwiatostany, które jeszcze bardziej dodają krzewowi uroku. Stanowi piękną ozdobę ogrodów i tarasów. To ciekawie kwitnący krzew ozdobny, który pochodzi z ciepłych terenów azjatyckich, ale jest także popularny na południu Europy. Również w naszym klimacie dobrze sobie radzi.

Reklama

Spis treści:

Perukowiec występuje w kilku odmianach, jednak najbardziej popularnym jest perukowiec podolski Royal Purple. Posiada purpurowe kwiaty i ciemne, dekoracyjne liście. Jesienią przebarwia się na ciemnoczerwono i wygląda niezwykle obok innych złotych i brązowych roślin.

Royal Purple jest najczęściej spotykaną odmianą w polskich ogrodach. Może mieć nawet 4 metry wysokości. Należy do odmiany zwanej perukowiec podolskiego (cotinus coggygria), do której zaliczają się także inne, np.:

perukowiec złocisty Golden Spirit - posiada intensywnie złote liście oraz pudroworóżowe kwiaty, co tworzy piękny i nieoczywisty kontrast.

- posiada intensywnie złote liście oraz pudroworóżowe kwiaty, co tworzy piękny i nieoczywisty kontrast. perukowiec Young Lady - odmiana karłowata, posiada purpurowe liście oraz różowe kwiaty. Jak większość miniaturek, kwitnie w młodym wieku, dzięki czemu bardzo szybko zaczyna zdobić ogród.

- odmiana karłowata, posiada purpurowe liście oraz różowe kwiaty. Jak większość miniaturek, kwitnie w młodym wieku, dzięki czemu bardzo szybko zaczyna zdobić ogród. perukowiec Pink Champagne - posiada purpurowe liście oraz kwiaty w szapańskoróżowym kolorze.

- posiada purpurowe liście oraz kwiaty w szapańskoróżowym kolorze. perukowiec Old Fashioned - piękna odmiana o bardzo puszystych i lekkich kwiatostanach. Również ma purpurowe liście oraz różowe kwiaty.

- piękna odmiana o bardzo puszystych i lekkich kwiatostanach. Również ma purpurowe liście oraz różowe kwiaty. perukowiec biały - posiada białe, puszyste kwiatostany oraz mocno fioletowe liście.

- posiada białe, puszyste kwiatostany oraz mocno fioletowe liście. perukowiec Lilla - pochodzi z Węgier i jest odmianą karłowatą. Rośnie dość wolno i osiąga maksymalnie 1.5 metra wysokości. Ma purpurowe liście oraz jasnoróżowe kwiaty.

- pochodzi z Węgier i jest odmianą karłowatą. Rośnie dość wolno i osiąga maksymalnie 1.5 metra wysokości. Ma purpurowe liście oraz jasnoróżowe kwiaty. perukowiec Velvet Cloak - to prawdziwy gigant wśród perukowców. Może mieć nawet ponad 4 metry wysokości. Fioletowe liście pojawiają się dopiero pod koniec maja i zmieniają barwę jesienią na pomarańczową. Czerwone kwiatostany dodają mu uroku.

- to prawdziwy gigant wśród perukowców. Może mieć nawet ponad 4 metry wysokości. Fioletowe liście pojawiają się dopiero pod koniec maja i zmieniają barwę jesienią na pomarańczową. Czerwone kwiatostany dodają mu uroku. perukowiec zielony Lisjo (Smokey Joe) - ma bardzo puszyste kwiatostany, które pojawiają się bardzo licznie. Zielone liście jesienią przebarwiają się na pomarańczowo. Ta odmiana dorasta do 2.5 metra.

- ma bardzo puszyste kwiatostany, które pojawiają się bardzo licznie. Zielone liście jesienią przebarwiają się na pomarańczowo. Ta odmiana dorasta do 2.5 metra. perukowiec Grace - może być mały lub duży. Posiada duże, zielono-fioletowe liście (które jesienią wybarwiają się na złote lub przybierają kolor wina) oraz żółte lub kremowe kwiatostany.

Dodatkowo wyróżnia się także:

perukowiec amerykański (cotinus obovatus),

perukowiec kanaryjski (cotinus canadensis).

fot. Perukowiec: odmiany (tu: perukowiec biały)/Adobe Stock, eugen

Tempo wzrostu perukowca zależy w dużej mierze od jego odmiany. Zwykle rośnie wolno - przybiera ok. 15 cm wysokości rocznie. Może osiągnąć od 1.5 do 4 metrów. Tempo wzrostu zależy także od warunków, jakie mu zapewnisz, przede wszystkim od rodzaju stanowiska i ilości światła.

Po ilu latach kwitnie perukowiec?

Perukowiec zaczyna kwitnąć już jako młode drzewko. Najczęściej już rok po posadzeniu wypuszcza pierwsze kwiatostany oraz owocostany. Perukowce zaliczane są do krzewów długo kwitnących - potrafią kwitnąć od kwietnia lub maja aż do końca września, a czasem nawet do początku października.

Perukowiec, bez względu na odmianę, najlepiej czuje się na stanowiskach słonecznych. To roślina ciepłolubna, która uwielbia wystawiać się na pełne słońce - wtedy liście mocno się wybarwiają i pięknie prezentują w ogrodzie. W cieniu także sobie poradzą, ale nie będą obficie kwitły ani nie wybarwią liści w odpowiedni sposób.

Nie mają za to szczególnych preferencji co do gleby. Dobrze radzą sobie w każdym podłożu, ale nie tolerują przelewania. Nadmiar wilgoci prowadzi do gnicia systemu korzeniowego. Podlewaj więc perukowce umiarkowanie, ale regularnie.

Warto pamiętać też, że krzew ten lubi raczej zasadowe, wapniowe podłoże. W kwaśnym pH może kwitnąć mniej obficie.

fot. Perukowiec wymagania/Adobe Stock, Savvapanf Photo ©

Kiedy sadzić perukowiec?

Perukowiec nie jest kapryśny i dobrze się przyjmuje niemal przez cały rok. Najlepiej jednak posadzić młode sadzonki wiosną albo jesienią. Jeśli masz je w pojemnikach lub małych doniczkach, możesz wysadzić je od marca aż do listopada.

Perukowiec to piękna, dekoracyjna roślina, która absolutnie nie potrzebuje anturażu. Pięknie wygląda sama w sobie, ale możesz śmiało zaaranżować ją w towarzystwie innych krzewów oraz bylin. Sięgaj po rośliny, które lubią pełne nasłonecznienie oraz ciepłe, osłonięte od wiatru stanowiska. Sprawdzą się np. astry i jałowce. Dobrze będzie się też prezentować w towarzystwie kalin, hortensji bukietowych oraz berberysów.

W roli dekoracji możesz wykorzystać ozdobne kamienie, a także donice bez dna, którymi otoczysz dół perukowca i stworzysz piękną aranżację w ogrodzie.

fot. Perukowiec aranżacje/Adobe Stock, Marc

Perukowiec na pniu to dekoracyjny sposób uprawy tej rośliny. Krzewy szczepione na pniu wyglądają pięknie i przypominają niewielkie drzewka. Możesz wyhodować je samodzielnie lub kupić gotowe sadzonki szczepione na pniu - każdą z odmian możesz w ten sposób uprawiać.

Jeśli chodzi o wymagania, perukowiec na pniu będzie miał takie same preferencje, jak "zwykłe" krzewy. Nie lubią przelewania i potrzebują dużo słońca, aby wydobyć maksimum piękna z koloru liści oraz intensywnie kwitnąć.

Przycinanie perukowca warto przeprowadzać już na przedwiośniu. Poczekaj, aż największe przymrozki ustąpią i zadbaj o to, aby zabrać się za cięcie w słoneczny, bezdeszczowy i ciepły dzień. Dzięki temu osłabione pędy będą mogły się zregenerować i pięknie odbić w sezonie wiosennym i letnim.

Podczas cięcia możesz jedynie delikatnie skrócić roślinę, przerzedzić pędy w środku i usunąć wilki oraz pędy krzyżujące się, ale także uformować swoją krzewinkę. Perukowce najczęściej przycina się na kształt kuli lub łezki.

Perukowiec ma trujące owoce, których nie należy jeść. Sam w sobie nie jest jednak niebezpieczny. Warto jedynie pilnować, aby dzieci ani zwierzęta domowe nie skubały dekoracyjnych owoców, ponieważ może skończyć się to poważnym zatruciem.

Jednocześnie perukowiec uznawany jest za roślinę o właściwościach leczniczych. W tradycyjnej medycynie chińskiej używano go m.in. do zbijania gorączki czy wyciągania nadmiaru wody z organizmu. Z jego pomocą wspierano także pracę wątroby.

Perukowiec to roślina odporna na mróz, dlatego nie musisz jej zabezpieczać przed zimą. Jedynie wspomniane wcześniej przycinanie zostaw na wiosnę, ponieważ świeżo obcięte pędy są bardziej narażone na skutki mrozów.

Jeśli zima jest wyjątkowo surowa, możesz otulić młode krzewy agrowłókniną, a pień otulić przy gruncie korą i gałązkami.

fot. Perukowiec/Adobe Stock, chamillew

Perukowiec jest odporny na ataki szkodników oraz na infekcje, jednak nie potrafi obronić się przed tzw. przędziorkiem chmielowcem. To wyjątkowo nieprzyjemny szkodnik, którego trudno zauważyć. Na każdym etapie swojego rozwoju (larwy, osobniki dorosłe) żeruje na spodniej części liści, podgryzając je i tworząc charakterystyczne ciemne przebarwienia, widoczne na przedniej stronie w postaci mozaiki.

Czasem krzew może być zaatakowany również przez mączniaka rzekomego. W obu przypadkach warto zastosować opryski, aby jak najszybciej pozbyć się nieproszonych gości.

Sadzonki perukowca dostępne są w wielu sklepach i marketach budowlanych w sezonie wiosenno-letnim, a także w dedykowanych hurtowniach i szkółkach oraz w internecie. Ceny sadzonek mogą wahać się od 20 aż do 100 złotych.

fot. Perukowiec sadzonki/Adobe Stock, ihorhvozdetskiy

Reklama

Czytaj także:

Jak zakwasić ziemię pod uprawę?

Co posadzić zamiast tui?

Te rośliny lubią letnie przycinanie