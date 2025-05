Doniczki już dawno przestały być tylko pojemnikami na rośliny. Dziś pełnią również rolę dekoracyjną, podkreślając charakter wnętrza. Ceramiczne doniczki z Action to propozycja dla tych, którzy szukają równowagi między funkcjonalnością a estetyką.

Reklama

W aktualnej ofercie znajdziesz trzy modele, zróżnicowane pod względem koloru, kształtu i wykończenia, które sprawdzą się zarówno w minimalistycznym salonie, jak i w przytulnej kuchni z elementami boho. Ceny? Od 9,99 zł za sztukę.

Złota doniczka ceramiczna dostępna w 3 rozmiarach

Błyszcząca, ceramiczna doniczka w odcieniu intensywnego złota przyciąga wzrok i dodaje wnętrzu odrobiny luksusu. Jej połyskująca powierzchnia działa niewątpliwie jest elementem dekoracyjnym nie potrzebuje wielu dodatków, żeby zrobić wrażenie.

Dostępna w trzech rozmiarach, co daje dużą swobodę aranżacyjną – od małych kaktusów po duże rośliny doniczkowe ozdobne. Doskonale wpisuje się w styl glamour, nowoczesny i art déco, ale może też działać na zasadzie kontrastu w bardziej stonowanych, minimalistycznych przestrzeniach. Świetnie wygląda w salonie, sypialni czy na komodzie w przedpokoju.

Złoto dobrze komponuje się z zielenią liści, a szczególnie efektownie wygląda z ciemnymi roślinami jak zamiokulkas czy alokazja. Doniczkę możesz mieć już za niecałe 10 zł. To wersja w najmniejszym rozmiarze.

Ceny:

rozmiar S - 15 cm średnicy i 13 cm wysokości – 9,99 zł;

- 15 cm średnicy i 13 cm wysokości – 9,99 zł; rozmiar M - 20, 5 cm średnicy i 18 cm wysokości -19,99,

- 20, 5 cm średnicy i 18 cm wysokości -19,99, rozmiar L - 26 cm średnicy i 22 cm wysokości – 29,99 zł

Złota doniczka z Action, fot. materiały prasowe Action

Różowa doniczka ceramiczna Tosca

Ta doniczka to subtelne połączenie delikatnej kolorystyki z nowoczesnym, organicznym wykończeniem. Jej powierzchnia ma lekko matowy połysk, z wyczuwalną fakturą przypominającą ręcznie formowaną ceramikę, co nadaje jej rzemieślniczy charakter.

Występuje w jednej wielkości, ale w kilku wariantach kolorystycznych, m.in. różowym, zielonym i białym. Dzięki temu łatwo dobrać ją do konkretnej aranżacji. To idealny wybór do wnętrz w stylu skandynawskim, boho lub eklektycznym.

Doniczka świetnie prezentuje się solo na półce, ale ciekawie będzie wyglądało również zestawienie kilku sztuk w różnych kolorach. Dzięki prostemu kształtowi i naturalnej tonacji pasuje do roślin o delikatnym pokroju, np. paproci czy ziół.

Cena: średnica 14,5 i wysokość 14 cm. Cena: 17,99 zł.

Doniczka Tosca z Action, fot. materiały prasowe Action

Czarna doniczka ceramiczna z diamentowym wzorem

Ta doniczka to charakteryzuje się wyrazistą elegancją i nadaje się do użytku wewnątrz oraz na zewnątrz. Jej błyszcząca, ciemna powierzchnia pokryta jest geometrycznym, diamentowym wzorem, który pięknie odbija światło. Ma bardziej masywny, solidny wygląd, co sprawia, że świetnie nadaje się do większych roślin.

Dostępna jest w trzech rozmiarach, co ułatwia dobranie odpowiedniego modelu do konkretnej przestrzeni lub zaplanowanie grupy roślin o różnych rozmiarach. Idealnie sprawdzi się w nowoczesnych, loftowych wnętrzach, ale także jako kontrastowy akcent w przestrzeniach utrzymanych w stylu japandi lub minimalistycznym.

Już jedna taka doniczka potrafi nadać charakteru całej aranżacji. Pasuje do roślin o prostym pokroju i mocnych liściach, np. sansewierii czy monstery, ale też do ciekawych kwiatów balkonowych i pelargonii.

Ceny:

rozmiar S – 18 cm średnicy i 15 cm wysokości -16,99 zł;

– 18 cm średnicy i 15 cm wysokości -16,99 zł; rozmiar M - 23 cm średnicy i 18 cm wysokości – 29,99 zł;

- 23 cm średnicy i 18 cm wysokości – 29,99 zł; rozmiar L - 28 cm średnicy i 22 cm wysokości – 39,99 zł.

Czarna doniczka z Action, fot. materiały prasowe Action

Czytaj także: