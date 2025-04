Pelargonia kaskadowa (pelargonium peltatum) zwana jest też ze względu na swój pokrój pelargonią zwisającą lub bluszczolistną. To właśnie ta odmiana tworzy imponujące kaskady kwiatów na balkonach. Decydując się na jeden tylko rodzaj roślin na balkonie, warto wybrać właśnie pelargonię kaskadową. Efekt będzie spektakularny. Pod jednym warunkiem – że umiejętnie o te kwiaty zadbasz. Podobnie jak pelargonie rabatowe, nie są wymagające, ale, obserwując balkony, pewnie widzisz, że nie wszędzie pelargonie kaskadowe równie bujnie się rozkrzewiają i kwitną. Jaka jest tajemnica sukcesu?

Spis treści:

Pelargonia bluszczolistna kaskadowa to jedna z odmian tego rodzaju pelargonii. Jest bardzo popularnym wyborem, jeśli chodzi o zwisające kwiaty balkonowe. Dobrze czuje się zarówno na stanowisku półcienistym, jak i słonecznym, dlatego sprawdzi się np. na balkonie wschodnim.

Bluszczolistne pelargonie kaskadowe pięknie prezentują się także jako ozdoba tarasu czy ogrodu. Sprawdzą się jako kwiaty do donicy na zewnętrz - zarówno do dużych, stojących skrzyń czy wazonów, jak i wiszących koszyków.

Pelargonia kaskadowa jest łatwo dostępna, ale warto kupować ją w sprawdzonym miejscu, gdzie sadzonki są dobrej jakości. Możesz zapytać sąsiada, który ma piękne pelargonie bluszczolistne, gdzie kupił swoje. To naprawdę ma znaczenie. Szukaj sadzonek zdrowych, o dużej ilości pąków i żywym kolorze.

Najbardziej rozpowszechnionymi odmianami są sadzonki pelargonii zwisającej pojedynczej. Występują w czterech kolorach: czerwonym, tzw. biskupim, liliowy oraz białym (te ostatnie nieco mniej się rozrastają). To właśnie pelargonie zwisające pojedyncze tworzą najbardziej spektakularne kaskady, bunie się krzewiąc i obficie kwitnąc.

Pelargonia kaskadowa pełna ma z kolei większe kwiaty w bardziej intensywnych kolorach, ale nie rozrasta się aż tak bujnie. Czasem można też spotkać pelargonie kaskadowe półpełne, które są odmianami pośrednimi.

Pojemnik na pelargonię bluszczolistną powinien być duży, bo roślina silnie rozbudowuje system korzeniowy. Przyjmuje się zasadę, że sadzonki umieszcza się co 25 cm, więc w półmetrowej skrzynce wystarczą dwie rośliny.

Jeśli chcesz posadzić kwiatki w doniczkach, wybierz te o średnicy około 25 cm. Zwróć uwagę, czy w dnie mają otwory odpływowe. Pelargonie nie tolerują zalania korzeni.

Jak sadzić pelargonię kaskadową?

Sadzonkę wyjmij z pojemnika i delikatnie palcami rozluźnij korzenie. Napełnij doniczkę ziemią do połowy i delikatnie umieść sadzonkę na takiej głębokości, na jakiej była w pojemniku. Uzupełnij ziemię, lekko ją ugnieć wokół rośliny, obficie podlej.

Jeśli chcesz łączyć pelargonie w jednym pojemniku z innymi roślinami, wybieraj kwiaty o podobnych wymaganiach. Może to być na przykład komarzyca lub kocanka. Świetnie sprawdzi się także żółty wilec ziemniaczany.

fot. Pelargonia kaskadowa: kompozycje (żółty wilec ziemniaczany)/Adobe Stock, kateej

Najwygodniej kupić gotowe podłoże do pelargonii. Jeśli sama chcesz je przygotować, powinno być przepuszczalne i próchnicze, może być torfowe. Na dnie donicy ułóż warstwę kamyków lub keramzytu. Taki drenaż ułatwi odpływ wody i pozwoli korzeniom oddychać. Jeśli do ziemi dołożysz nawóz z hydrożelem, będzie zapobiegał usychaniu roślin i korzystnie wpłynie na kwitnienie. Możesz także sięgać po gotowe nawozy do roślin kwitnących - są dostępne w formie płynów, które rozcieńcza się w wodzie.

Pelargonia wymaga nawożenia razem z porannym lub wieczornym podlewaniem. Nie rób jednak tego zbyt często - nadmierne nawożenie może uszkodzić system korzeniowy rośliny.

Pelargonia kaskadowa dobrze się czuje zarówno na stanowisku słonecznym, jak i półcienistym. W głębszym cieniu dużo słabiej kwitnie. Podczas upałów, na balkonie od strony południowej, pelargonia wymaga częstego podlewania, nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Trzeba jednak uważać, by rośliny nie przelać. Generalna zasada: lepiej pelargonię lekko przesuszyć, niż podlewać zbyt obficie. Podlewaj rośliny od dołu, tak by nie moczyć kwiatów i liści.

W przypadku pelargonii kaskadowych ważne jest nawożenie. To roślina, która bardzo potrzebuje zasilania do obfitego wzrostu i bujnego kwitnięcia. Jeśli sadząc pelargonię użyjesz granulowanego nawozu długo działającego, przez kilka tygodni nie będziesz musiała martwić się zasilaniem roślin. Potem masz do wyboru różne nawozy do pelargonii – stosowane codziennie i raz na sezon, wieloskładnikowe, również organiczne.

fot. Uprawa pelargonii kaskadowej/Adobe Stock, JAG IMAGES

Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest usuwanie przekwitniętych kwiatostanów. Wtedy pelargonia intensywniej kwitnie. Usuwając suche kwiaty, pobudzasz rozwój nowych pąków. Przekwitłe kwiaty odłamuj ręcznie od łodygi, podobnie uschnięte liście.

Pelargonie nie lubią zimna, deszczu i silnego wiatru, który może połamać ich kruche łodygi. Dobrze jest zapewnić im zaciszne miejsce. Jeśli jest to możliwe, przed nadejściem ulew i burz doniczki z pelargoniami wstaw pod zadaszenie albo osłoń. Może się zdarzyć – zwłaszcza gdy lato jest deszczowe – że twoje rośliny zaatakują choroby pelargonii. Im szybciej je zauważysz i podejmiesz działania, tym łatwiej sobie z nimi poradzisz.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.05.2021.

