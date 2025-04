Pelargonia Calliope (Pelargonium Calliope) to idealna propozycja dla wszystkich, którzy lubią kwiaty zwisające kaskadowo jak pelargonia bluszczolistna, a zarazem bardzo im się podoba pokrój kwiatostanów i intensywność kolorów pelargonii rabatowej.

fot. Pelargonia Calliope/Adobe Stock, Livija

Twórcy pelargonii Calliope – nowej hybrydowej odmiany – połączyli właściwości tych dwóch grup odmian i tak powstały efektowne rośliny. A do tego wytrzymałe, bo wyróżnia je też większa odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, zwłaszcza deszcz i wiatr.

Choć pelargonia Calliope zaliczana jest do pelargonii rabatowych, to roślina zwisająca lub półzwisająca. Ma długie pędy i duże kwiaty, które cieszą od maja aż do końca października. Doskonale prezentuje się zarówno w kompozycjach, jak i w pojedynczych nasadzeniach. Szczególnie efektownie wygląda w wysokich donicach, wiszących pojemnikach czy koszach.

Pelargonia Calliope jest łatwa w uprawie, poleca się ją również dla początkujących. Jest silna, szybko rośnie i pięknie się krzewi. Początkowo wygląda jak pelargonia rabatowa, jej pędy idą w górę, ale z czasem zaczynają zwisać. Jeśli roślina jest dobrze pielęgnowana, mogą osiągać długość nawet do pół metra.

Jak każda pelargonia, również pelargonia Calliope preferuje stanowisko słoneczne, ewentualnie półcieniste. Należy do kwiatów idealnych na słoneczny balkon.

Najważniejsze zadanie na początku – zapewnić jej żyzną, przepuszczalną glebę. Podłoże powinno być lekko kwaśne, o odczynie pH od 6 do 7. Najlepiej sprawdzi się ziemia przeznaczona specjalnie do pelargonii.

Sadząc kwiaty do pojemników, na dnie zastosuj pięciocentymetrową warstwę drenażu w postaci keramzytu lub kamyków. To zapobiega gniciu korzeni. Użyj dużych pojemników, np. donic o średnicy 30 cm, by system korzeniowy miał dosyć miejsca na rozrost. Upewnij się, czy doniczka ma otwór odpływowy.

Pelargonia Calliope wymaga regularnego podlewania. W czasie upałów rośliny w pojemnikach należy podlewać nawet 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Trzeba przy tym uważać, by nie moczyć liści i kwiatów. Ich zalewanie sprzyja chorobom grzybowym i bakteryjnym. Pilnuj też, by w podstawce nie stała woda.

Gdy zapomnisz o podlewaniu, nie oznacza to katastrofy. Pelargonia lepiej znosi przesuszenie niż przelanie. Jak uratować uschnięte kwiaty doniczkowe? Na szczęście są na to sposoby.

Jeśli regularne podlewanie roślin nie jest twoją mocną stroną, dobrym rozwiązaniem jest dodanie do podłoża hydrożelu, który pobiera wodę z podlewania lub opadów, a potem systematycznie oddaje ją korzeniom roślin. Dzięki temu twoje pelargonie mogą być podlewane znacznie rzadziej.

Nawożenie zacznij 2 tygodnie po posadzeniu sadzonek, gdy już się dobrze ukorzenią. Stosuj specjalistyczny nawóz do pelargonii. Masz do wyboru takie, które codziennie dodaje się do podlewania, i takie, które wystarczy użyć raz na sezon. Wieloskładnikowe, również organiczne.

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów.

Pelargonia Calliope, choć to stosunkowa młoda hybryda, ma już wiele odmian w najróżniejszych kolorach. Najpopularniejsze są te intensywnie czerwone, m.in. Pelargonia Calliope Dark Red i Pelargonia Calliope Coral.

Pięknie prezentują się też różowe kwiaty – mocno wybarwione Pelargonium Calliope Lavender Rose i delikatne Pelargonia Calliope Landscape Pink. Za to Pelargonium Calliope White o pełnych białych kwiatach to odmiana wyjątkowo elegancka i szlachetna.

