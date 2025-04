Kaskady barwnych kwiatów – czerwonych, różowych, fioletowych lub białych, jednokolorowych lub dwubarwnych – to ozdoba wielu balkonów. By pelargonia bluszczolistna wytworzyła sięgające metra pędy, gęsto pokryte kwiatami, wymaga jednak odpowiedniej pielęgnacji. Wtedy będzie też długo kwitła, od początku maja do aż października. Jak sadzić pelargonię i jak ją pielęgnować?

Jeśli przy sadzeniu pelargonii nie popełnisz błędów, pielęgnacja kwiatów w kolejnych tygodniach będzie już prosta. Na co zwrócić uwagę?

Wybierz idealne stanowisko

Pochodząca z Afryki pelargonia bluszczolistna najlepiej czuje się na słońcu. Idealnym miejscem dla niej będą balkon lub parapet wychodzące na południowy-wschód lub południowy-zachód. Od strony północno-zachodniej też będzie dobrze rosnąć, choć nieco mniej obficie kwitnąć. W upalne lato zbyt słoneczne, południowe stanowisko może natomiast prowadzić do poparzeń liści. Ponieważ pędy pelargonii bluszczolistnej są cienkie i łamliwe, lepiej umieścić ją w miejscu osłoniętym od wiatru.

Kup zdrowe sadzonki



Unikaj kupowania sadzonek w supermarketach, choć kuszą niską ceną. Lepiej wybrać się do centrum ogrodniczego lub na targowisko i kupić kwiaty od ogrodnika. Obejrzyj, czy sadzonki są zdrowe, czy nie widać na nich przebarwień i uszkodzeń. Liczne pędy kwiatowe i zdrowy biały korzeń wskazują na zdrową sadzonkę.

Pamiętaj, by skrzynka lub doniczka nie były zbyt małe

Pojemnik na pelargonię bluszczolistną musi być duży, bo roślina silnie rozbudowuje system korzeniowy. Przyjmuje się zasadę, że sadzonki umieszcza się co 25 cm, więc w półmetrowej wystarczą dwie rośliny. Jeśli chcesz posadzić kwiatki w doniczkach, wybierz te o średnicy około 25 cm. Zwróć uwagę, czy w dnie mają otwory.

Dobierz odpowiednią ziemię

Najwygodniej kupić gotowe podłoże do pelargonii. Jeśli sama chcesz przygotować ziemię dla swoich roślin, powinna być przepuszczalna i próchnicza, może być torfowa.

Delikatnie obchodź się z łamliwymi sadzonkami



Na dnie donicy ułóż warstwę kamyków lub keramzytu (około 5 litrów na półmetrową skrzynkę). Taki drenaż ułatwi odpływ wody i pozwoli korzeniom oddychać. Jeśli do ziemi dołożysz nawóz z hydrożelem, będzie zapobiegał usychaniu roślin i korzystnie wpłynie na kwitnienie. Pelargonie wyjmij z pojemnika i palcami rozluźnij korzenie. Napełnij doniczkę ziemią do połowy i delikatnie umieść sadzonkę na takiej głębokości, na jakiej była w pojemniku. Uzupełnij w doniczce ziemię, lekko ją ugnieć wokół rośliny, na koniec obficie podlej.

Wystaw na balkon, gdy będzie już ciepło

Jeśli maj jest ciepły, pelargoniami można się cieszyć już w długi weekend. Przy zimnej i deszczowej pogodzie z wystawieniem kwiatów na balkon czy taras, lepiej poczekać do połowy miesiąca.

Jak dbać o świeżo posadzone rośliny, by pięknie się rozrastały i wytworzyły gęste kaskady kolorowych kwiatów?

Uważaj, by nie przelać rośliny

Generalna zasada: lepiej pelargonię lekko przesuszyć niż przelać. W upalne dni kwiaty należy podlewać codziennie, czasem nawet i rano, i wieczorem. Ale gdy jest chłodno i wilgotno, wystarczy co dwa-trzy dni. Podlewaj rośliny od dołu, tak by nie moczyć kwiatów i liści.

Pamiętaj o nawożeniu

Jeśli sadząc roślinę użyjesz granulowanego nawozu długodziałającego, przez kilka tygodni nie będziesz musiała martwić się odżywianiem roślin. Decydując się na nawożenie po posadzeniu, pamiętaj, że przez pierwsze 14 dni nie należy tego robić. Trzeba dać czas roślinie, by dobrze się ukorzeniła.

Potem specjalny nawóz stosuj zgodnie z zaleceniami producentów, zwykle co 7-10 dni, dodając go do wody, którą podlewasz kwiaty. Możesz też wykorzystać nawozy długodziałające w postaci koreczków albo pałeczek. Nawóz bogaty w fosfor i potas wspomaga obfite kwitnienie. Trzeba jednak uważać z azotem, pelargonie nie lubią jego nadmiaru.

Usuwaj przekwitnięte kwiatostany

Wtedy pelargonia intensywniej kwitnie. Usuwając suche kwiaty, pobudzasz rozwój nowych pąków. Przekwitłe kwiaty odłamuj ręcznie od łodygi, podobnie uschnięte liście.

Chroń przed burzami i ulewami

Pelargonie nie lubią zimna, deszczu i silnego wiatru, który może połamać ich kruche łodygi. Gdy jest to możliwe, przed nadejściem ulew i burz doniczki z pelargoniami wstaw pod zadaszenie albo delikatnie okryj.

Jeśli pelargonia żółknie i usycha, traci kwiaty lub liście, może to świadczyć o nadmiernym przelaniu, zbyt słonecznym stanowisku, ale też o chorobie grzybowej lub bakteryjnej. Jak rozpoznać, że pelargonię zaatakował grzyb lub wirus?

Brunatnienie liści, wodniste plamy oraz mączysty szary nalot



Tak się objawia szara pleśń, jedna z najczęstszych chorób pelargonii. Sprzyja jej zbyt wysoka wilgotność powietrza i podłoża. Musisz działać szybko, bo patogen łatwo rozprzestrzenia się na inne rośliny. Usuń chore części, a następnie wykonaj oprysk preparatem do zwalczania grzybów.

Biały nalot na liściach

Może wskazywać na mączniaka. Ta choroba pojawia się zwykle w deszczowe lato albo gdy podczas podlewania moczone są liście. Porażone fragmenty roślin należy usuwać, a kwiaty jak najszybciej opryskać specjalistycznym środkiem ochrony przed mączniakiem.

Żółte, okrągłe plamy na liściach

To pierwszy objaw tzw. rdzy pelargonii, potem liście brązowieją i odpadają. Chorobie sprzyja wysoka wilgotność oraz zbyt gęste nasadzenia roślin. Zainfekowane części rośliny trzeba usunąć i zastosować oprysk przeciwko rdzy pelargonii.

