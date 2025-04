Pelargonia afrykańska (Pelargonium sidoides) to kuzynka dobrze nam znanych pelargonii, między innymi pelargonii bluszczolistnej. Jej sława nie wynika jednak z walorów dekoracyjnych, tylko z niezwykłych właściwości zdrowotnych. Ma ich nawet więcej niż inna ceniona w fitoterapii odmiana pelargonii – geranium.

Pelargonia afrykańska od wieków stosowana była w medycynie ludowej w Południowej Afryce, skąd pochodzi. W dwudziestym wieku docenili ją też europejscy farmaceuci. Obecnie jest składnikiem wielu leków i suplementów diety.

Pelargonia afrykańska była wykorzystywana m.in. do leczenia gruźlicy, obecnie może wspomagać leczenie m.in. przeziębień, zapalenia oskrzeli, zatok i gardła. Ma działanie przeciwprątkowe, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, wspomagające układ oddechowy i przeciwutleniające. Wzmacnia też odporność organizmu.

Pelargonia afrykańska to niewielka bylina o bulwiastym korzeniu, okrągłych lub sercowatych liściach i ciemnoczerwonych kwiatach. Można ją uprawiać samodzielnie. Latem dobrze poczuje się na balkonie czy tarasie, a przez cały rok w domu na okiennym parapecie.

Jak każda pelargonia, wymaga stanowiska słonecznego lub lekko zacienionego, osłoniętego od wiatru czy przeciągu. Do uprawy najlepiej zastosować podłoże do pelargonii lub uniwersalne do kwiatów kwitnących. Pamiętaj, by na dnie pojemników wysypać warstwę drenażu z keramzytu lub kamyków.

Pelargonie afrykańskie podlewamy umiarkowanie, gdy ziemia w doniczce lekko przeschnie. Pochodzące z Afryki rośliny dosyć dobrze znoszą przesuszenie, ale nie tolerują zalania korzeni. Zimą podlewanie należy jeszcze bardziej ograniczyć. Generalnie pelargonii afrykańskiej bardziej szkodzi nadmiar wody, niż jej krótkotrwały niedobór.

W okresie wegetacji, czyli od wiosny do jesieni, pelargonię afrykańską warto zasilać nawozami do pelargonii. Stosuj je co dwa, trzy tygodnie.

Pelargonia afrykańska nie wymaga wielu zabiegów. Pielęgnacja pelargonii tej odmiany jest identyczna jak pozostałych. Warto przede wszystkim pamiętać o usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów, dzięki temu roślina będzie dłużej kwitła. Uszczykiwanie górnych pędów w młodych sadzonkach sprawi, że pelargonia będzie się bujniej krzewić.

Właściwości lecznicze – przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne – wykazuje bulwiasty korzeń pelargonii afrykańskiej. Preparaty z korzenia pelargonii wykorzystuje się do leczenia zakażeń dróg oddechowych, zapaleń gardła, migdałków, zatok i oskrzeli.

Pelargonia afrykańska pobudza też naturalne mechanizmy obronne organizmu do walki z wirusami i bakteriami. Pozytywny wpływ pelargonii afrykańskiej na działanie układu odpornościowego, jest wykorzystywany przy produkcji suplementów diety wzmacniających odporność.

Badania wykazały, że pelargonia afrykańska może być skuteczna w walce przeciwko wielu szczepom bakterii, m.in. gronkowcowi złocistemu, pneumokokom, paciorkowcom, pałeczkom grypy i zapalenia płuc. Wyciągi etanolowe z korzenia pelargonii mogą wspomagać leczenie zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, zapalenia zatok, przeziębienia, stanów zapalnych gardła i migdałków.

Spray w pelargonii afrykańskiej działa kojąco podczas kataru. Można go rozpylać w pomieszczeniu lub samochodzie.

