Pachnące kwiaty na balkonie nie tylko zdobią przestrzeń, ale także wydzielają przyjemny aromat. Dzięki temu dni spędzane na balkonowych ławeczkach, stają się jeszcze przyjemniejsze. Musisz jednak pamiętać o tym, aby dopasować zapach kwiatów do preferencji swoich i domowników.

Reklama

Spis treści:

Odpowiednio zaaranżowany balkon obsadzony pachnącymi kwiatami to gwarancja pięknego wyglądu. Dobrze dobrane rośliny sprawiają, że na balkonie będzie się roić od kolorowych, aromatycznych kwiatów od wiosny aż do późnej jesieni.

Heliotrop (Heliotropium peruvianum) to urocza jednoroczna roślina, której intensywny zapach przypomina wanilię. Fioletowe kwiaty są niewielkie, ale jest ich bardzo dużo, dzięki czemu heliotrop wygląda pięknie na każdym balkonie.

Jest to roślina w typie krzewinki, w polskich warunkach rozwija się do maksymalnie metra wysokości. Zwykle osiąga około 20-30 cm. Heliotrop potrzebuje jasnego stanowiska, ale znosi także półcień. Nie powinien być też wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Heliotrop jest nieodporny na niskie temperatury i może go uszkodzić nawet niewielki przymrozek. Potrzebuje przepuszczalnej gleby. Kwitnie w okresie od lipca do września.

fot. Pachnące kwiaty na balkon: heliotrop/Adobe Stock, Matteo Ceruti

Smagliczka nadmorska (Lobularia maritima) to niewielka roślina jednoroczna, która osiąga wysokość ok. 30 cm. Wypuszcza piękne, wąskie listki – najczęściej białe, fioletowe lub różowe. Smagliczka kwitnie od maja do sierpnia. Nie ma szczególnych wymagań. Potrzebuje przepuszczalnej gleby i jasnego, dobrze nasłonecznionego stanowiska. Dobrze czuje się w piaszczysto-gliniastym podłożu, ale toleruje także inne rodzaje ziemi.

Nie najlepiej znosi jednak okresy suszy – w tym czasie musi być regularnie podlewana. Czasem smagliczka zakwita 2 razy – wiosną oraz jesienią. Jeśli chcesz, aby wypuściła kwiaty drugi raz, przytnij ją tuż po przekwitnięciu.

fot. Pachnące kwiaty na balkon: smagliczka/Adobe Stock, Philip

Surfinia, inaczej petunia kaskadowa, to roślina jednoroczna lub dwuletnia. Może dorastać od 20 do 100 cm wysokości. Może być uprawiana w doniczkach jako roślina wisząca. Dobrze prezentuje się także na balkonowych balustradach. Kwiaty surfinii są duże, mają kielichowaty kształt i mogą mieć różne kolory. Kwitnie z reguły od czerwca do października i wydziela przyjemny, delikatny zapach.

Petunia lubi słoneczne stanowiska i powinna być osłonięta od wiatru czy deszczu. Dobrze rozwija się na lekko kwaśnym, przepuszczalnym podłożu. Nie najlepiej znosi też przymrozki, dlatego powinna być wystawiana na zewnątrz dopiero w drugiej połowie maja. To jeden z najpopularniejszych pachnących kwiatów na balkon.

fot. Pachnące kwiaty na balkon: surfinia/Adobe Stock, hopsalka

Maciejka, czyli lewkonia długopłatkowa (Matthiola longipetala), to popularna balkonowa roślina o intensywnym zapachu. Może być jednoroczna lub dwuletnia. Wypuszcza dużo średniej wielkości kwiatów, najczęściej fioletowych i różowych. Uprawiana w skrzynkach i donicach może osiągnąć wysokość ok. 30 cm. Kwitnie o zmroku, wydzielając przyjemny aromat. Warto posadzić ją w dwutygodniowych odstępach, aby mogła kwitnąć przez wiele miesięcy.

Okres kwitnienia maciejki to kwiecień-lipiec, może jednak kwitnąć także później, nawet we wrześniu. Roślina potrzebuje słonecznego stanowiska i żyznej, próchniczej gleby.

fot. Pachnące kwiaty na balkon: maciejka/Adobe Stock, Nataliia

Lilia biała (Lilium candidum) może być z powodzeniem uprawiana na balkonach. To dość wysoka bylina – może wzrastać nawet na 120 cm, czasem nawet więcej. Duże, białe kwiaty rozwijają się w czerwcu i lipcu. Zapach lilii jest przyjemny, ale dość intensywny i mocno wyczuwalny. Dla fanów takich aromatów będzie to idealna roślina na balkon lub taras. W okresie kwitnienia, a także chwilę przed lilia wymaga intensywnego podlewania. Potrzebuje słonecznego stanowiska i żyznej, lekko zasadowej gleby. Poza okresem kwitnienia potrzebuje umiarkowanej wilgotności.

fot. Pachnące kwiaty na balkon: lilia biała/Adobe Stock, benna23

Reklama

Czytaj także:

Kwiaty na balkon północny

Kwiaty na balkon zachodni