Ozdobne doniczki stanowią element dekoracji. Ale przecież stoją w nich kwiaty, więc powinny do nich pasować. Te użytkowe, a zarazem dekoracyjne naczynia bywają wykonane z różnych materiałów, mają różne wymiary i kształty. No i nie każda doniczka, pasuje do każdej rośliny, nawet jeśli jest niemalże dziełem sztuki użytkowej. Nie zawsze pasuje też do stylu wnętrza lub ogrodu. Dlatego ozdobne doniczki na kwiaty trzeba wybierać z dużym rozmysłem. Aby nie konkurowały z kwiatami, raczej stanowiły dla nich tło, ale jednocześnie nie były szarymi myszkami. Czasem w takich naczyniach sadzi się rośliny bezpośredno, a czasem stanowią rodzaj osłonki na doniczki plastikowe.

Wielkość ozdobnych doniczek

Są kwiaty, które lubią ciasne doniczki, ale takich gatunków jest mało. Do nich należy np. fiołek afrykański, sansewieria, fitonia. Większość roślin woli jednak mieć trochę luzu i sporo ziemi. Bo więcej ziemi to... więcej składników odżywczych. Lepiej wtedy rosną i mogą rozwijać swój system korzeniowy. Dlatego, kupując nową doniczkę, trzeba pamiętać, że musi być trochę większa od dotychczasowej.

Jeśli ozdobna doniczka nie ma otworów w dnie, to lepiej nie sadzić w niej bezpośrednio roślin. Zwłaszcza wieloletnich. Wprawdzie wsypanie na dno drobnych kamyków chroni korzenie przed niezdrowym pławieniem się w wodzie, ale nie do końca. W takiej sytuacji lepiej posadzić roślinę w taniej, niezbyt urodziwej doniczce z otworami odpływowymi, a ozdobną doniczkę potraktować tylko jako osłonkę, wstawiając do niej kwiatek w tym banalnym pojemniku. I tak się najczęściej robi. Ozdobne doniczki zazwyczaj są więc osłonkami na doniczki zwyczajne.

Materiał, kształt, deseń

Ozdobna doniczka wcale nie musi być ceramiczna, malowana i nie musi mieć jakiegoś zaskakującego kształtu, chociaż oczywiście może, jeśli to komponuje się z wnętrzem lub ogrodem. Ale do mieszkania nowoczesnego lub bardzo nowoczesnego ogrodu czasem najbardziej ozdobnymi doniczkami będą te pozbawione ozdób. Np. z metalu, wyglądające jak walce lub prostopadłościany. Do ogrodów, na balkony i do mieszkań rustykalnych, w stylu prowansalskim, etno lub dworkowym wybierzemy zupełnie inne ozdobne doniczki. Malowane w ciekawe desenie, o oryginalnej fakturze lub z reliefami.

Niektóre ozdobne doniczki przypominają wazę, czarę lub misę. Są po prostu pięknymi naczyniami, przyciągającymi uwagę.

