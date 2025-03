Rokitnik to prawdziwa bomba witaminowa. Jego regularne spożywanie może wspierać układ odpornościowy, poprawiać kondycję skóry, a nawet pomagać w walce z infekcjami. Owoce te zawierają ogromną ilość witaminy C (kilkukrotnie więcej niż cytrusy), a także są źródłem rzadkich nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-7, które mają pozytywny wpływ na zdrowie. Są też wykorzystywane do produkcji naturalnych i ziołowych kosmetyków. Aby jednak cieszyć się pełnią korzyści z rokitnika, warto wiedzieć, kiedy najlepiej go zbierać.

Spis treści:

Termin zbioru owoców rokitnika zależy od warunków klimatycznych oraz miejsca, w którym rośnie krzew, ale ogólnie przyjmuje się, że najlepszy czas na zbiory przypada na późne lato i wczesną jesień. W Polsce najbardziej optymalnym okresem jest wrzesień i październik. W tym czasie owoce są w pełni dojrzałe, co oznacza, że mają najwyższą zawartość cennych substancji odżywczych.

Rokitnik można zbierać zarówno na świeżo, jak i po pierwszych przymrozkach, kiedy owoce są mniej kwaśne i łatwiej odchodzą od gałązek. Ważne jest jednak, aby nie czekać zbyt długo, ponieważ owoce mogą zacząć opadać i tracić swoje wartości odżywcze.

Kiedy zbierać liście rokitnika?

Liście rokitnika, choć mniej popularne niż owoce, również mają wiele cennych właściwości zdrowotnych. Są bogate w przeciwutleniacze i mogą być stosowane w postaci naparów. Najlepszy czas na zbiór liści to wczesne lato, czyli czerwiec i lipiec, gdy są one najbardziej zielone i pełne aktywnych substancji.

Liście powinny być zbierane, zanim zaczną żółknąć, co zazwyczaj następuje w późniejszych miesiącach roku. Zebrane liście dobrze jest od razu zasuszyć i przechowywać w suchym miejscu, aby cieszyć się nimi przez cały rok.

fot. Kiedy zbierać rokitnik/Adobe Stock, encierro

Dojrzały rokitnik ma intensywny, pomarańczowy kolor i miękką strukturę. W dotyku owoc powinien być jędrny, ale nie twardy. Nie powinien być też zbyt rozmiękły - taki owoc może być już przejrzały i niesmaczny. Zbyt wcześnie zebrane owoce mogą za to być kwaśne i nie w pełni rozwinięte.

Jeśli owoc jest już w pełni dojrzały, najczęściej liście rokitnika są już lekko żółte, czasem także suche. Pamiętaj również, że rokitnik to krzew, który uczy cierpliwości. Pierwsze zbiory są możliwe zwykle dopiero po 3-4 latach od posadzenia.

Zbiór rokitnika nie należy do najłatwiejszych zadań. Krzewy są cierniste, co może utrudniać dostęp do owoców. Dlatego warto zaopatrzyć się w dobrej jakości grube rękawice ochronne oraz ostry sekator ogrodowy do precyzyjnego odcinania owoców lub gałązek.

Zbiór rokitnika możesz przeprowadzić na dwa sposoby:

zbieranie ręczne – polega na odrywaniu owoców bezpośrednio z gałązek. Jest to metoda czasochłonna, ale pozwala na selekcję najlepszych owoców.

zbiór z całymi gałązkami – często stosowana metoda, szczególnie gdy owoce są trudne do zebrania bez uszkodzenia. W takim przypadku gałązki z owocami ścina się, a następnie mrozi, co ułatwia oddzielenie owoców po zamrożeniu.

fot. Kiedy i jak zbierać rokitnik/Adobe Stock, andreynov

Zebrane owoce rokitnika najlepiej jest obrobić jak najszybciej, aby zachować ich świeżość i wartości odżywcze. Rokitnik można przechowywać w lodówce przez kilka dni lub zamrozić, aby cieszyć się jego właściwościami przez całą zimę.

Przed mrożeniem dokładnie umyj i osusz owoce, a następnie mroź partiami. Najpierw rozłóż część owoców na tacce (w taki sposób, aby się nie dotykały), wstaw do zamrażarki na około godzinę, a następnie przełóż do woreczka lub pojemnika. Dzięki temu owoce nie będą się do siebie kleić i będziesz mogła wziąć tylko tyle, ile potrzebujesz do potraw.

Owoce rokitnika doskonale sprawdzą się do:

przygotowania soków i syropów,

produkcji dżemów i galaretek,

mrożenia i suszenia.

Możesz je także dodawać do owocowych koktajli, owsianek i deserów lodowych. Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni, możesz przygotować lekko pikantny mus z owoców rokitnika, który idealnie sprawdzi się jako dodatek do mięs, w szczególności do dziczyzny.

