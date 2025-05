Osy to jedne z tych owadów, które potrafią skutecznie uprzykrzyć wypoczynek na świeżym powietrzu. Zamiast sięgać po chemiczne środki owadobójcze, warto wypróbować naturalne, domowe sposoby, które są bezpieczne dla ludzi i środowiska, a jednocześnie skutecznie zniechęcają osy do zbliżania się do naszego otoczenia.

Reklama

Oto skuteczna mikstura i garść praktycznych porad, jak zniechęcić osy do odwiedzin i uniknąć użądlenia.

Przepis na miksturę odstraszającą osy

Jednym z najskuteczniejszych domowych środków odstraszających osy są naturalne olejki eteryczne. Szczególnie skuteczna okazuje się mięta pieprzowa – jej zapach jest dla os nie do zniesienia. Wystarczy kilka kropli olejku rozcieńczyć w wodzie i spryskać miejsca, w których owady mogą próbować założyć gniazdo - okapy, balustrady, zakamarki balkonów.

Inną skuteczną mieszanką jest połączenie olejków z goździków, geranium i trawy cytrynowej. Taki aromatyczny płyn można nanosić na waciki i umieszczać w pobliżu okien, drzwi czy miejsc, gdzie osy pojawiają się najczęściej.

Aby pobyć się os, można też wykorzystać następującą miksturę:

2 łyżki płynu do mycia naczyń,

woda + 20 kropli olejku z mięty lub mocny napar z liści mięty pieprzowej.

Wymieszaj składniki w butelce z atomizerem i pryskaj na latające osy. Zwróć uwagę, aby nie opryskać pożywienia. Mieszanka skutecznie zapycha otwory oddechowe os, wskutek tego owady padają. Z kolei zapach mięty pieprzowej, który z płynem osadzi się na tym, na co trafi, będzie odstraszał kolejne osy.

Jak jeszcze można odstraszyć osy?

Naturalnym odstraszaczem są też skórki cytrusów – pomarańczy, cytryn i grejpfrutów. Zostaw skórki w strategicznych punktach wokół domu czy na balkonie, zwłaszcza w miejscach, gdzie owady przylatują regularnie.

Dobrze sprawdzają się również określone gatunki roślin, których zapachy nie są lubiane przez osy. Wśród nich, poza miętą, wymienić można tymianek, trawę cytrynową, lawendę i rozmaryn. Posadzone w ogrodzie lub w doniczkach na tarasie nie tylko odstraszą owady, ale też będą się pięknie się prezentować, a w dodatku wykorzystasz je w kuchni.

Prostym, ale skutecznym sposobem na ograniczenie liczby os w najbliższym otoczeniu są domowej roboty pułapki. Wystarczy odciąć górną część plastikowej butelki, odwrócić i włożyć do środka, tworząc lejek. Do wnętrza butelki trzeba wlać słodki płyn – wodę z cukrem, miód lub sok owocowy. Przyciągnięte zapachem osy wlecą do środka, ale nie będą mogły się wydostać. To nie tyle metoda odstraszająca, co odciągająca owady z miejsc, w których przebywają ludzie i odławiająca osy. Dlatego pułapkę trzeba umieścić z dala np. od stołu czy tarasu.

Pamiętaj, że należy regularnie usuwać resztki jedzenia i napojów z tarasów, balkonów czy ogrodowych stołów. Kosze na śmieci powinny być szczelnie zamknięte, a kompostowniki – zabezpieczone. Dobrym rozwiązaniem jest również uszczelnienie wszelkich otworów i szczelin w ścianach, okapach i dachach, które mogą stanowić potencjalne miejsce do budowy gniazda przez osy.

Jeśli znajdziesz gniazdo os przy domu, zadzwoń po strażaków. Samodzielna próba jego usunięcia może okazać się dla ciebie zbyt niebezpieczna, nawet jeśli nie masz alergii na użądlenia.

Nie spryskuj domową mieszaniną gniazda os. Wezwij strażaków, fot. Adobe Stock, SKatzenberger

Czytaj także: