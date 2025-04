Opuchlaki w ogrodzie potrafią wyrządzić naprawdę duże szkody. Dodatkowo szybko się rozmnażają i rozprzestrzeniają po dużych przestrzeniach. Atakują przydomowe ogrody, ale także większe sady i pola uprawne. Żerują głównie w nocy, zarówno na powierzchni roślin, jak i w glebie. Pozbycie się ich bywa problematyczne.

Opuchlaki, w zależności od odmiany, fizycznie różnią się nieznacznie, ale mają inne ulubione miejsca żerowania. Najpopularniejsze z nich to:

opuchlak truskawkowiec : żerują w truskawkach,

: żerują w truskawkach, opuchlak rudonóg : szczególnie lubi zioła,

: szczególnie lubi zioła, opuchlak lucernowiec : żeruje głównie w chmielu i truskawkach,

: żeruje głównie w chmielu i truskawkach, opuchlak chropawiec: jego ulubionym miejscem są ogrody warzywne.

Wszystkie odmiany opuchlaków można znaleźć także w roślinach kwitnących oraz na krzewach i drzewach (z których często spadają).

Opuchlaki zimują pod postaciami larw i budzą się do życia wiosną. Najczęściej pojawiają się w grządkach na polach już w kwietniu. Stopniowo zwiększają swoją liczebność aż do przełomu lipca i sierpnia, ale okres ich żerowania trwa do późnej jesieni.

Larwy i młode osobniki najczęściej żerują w glebie, uszkadzając systemy korzeniowe roślin. Dorosłe opuchlaki przesiadują głównie na liściach i łodygach. Podgryzają lub całkowicie odgryzają pędy, a także nadgryzają brzegi liści. Rośliny uszkodzone od strony korzeni usychają, aż w końcu obumierają.

fot. Opuchlak/Adobe Stock, gabriffaldi

Samica opuchlaka może złożyć nawet tysiąc jaj. Larwy wyglądem przypominają te od moli spożywczych - są niewielkie, białe, z ciemniejszą główką. Trudno je dostrzec, bo najczęściej przebywają głęboko w glebie. Opuchlaki rozmnażają się bardzo szybko, a dodatkowo samice nie potrzebują do tego samców.

Larwy przeistaczają się w poczwarki po w ciągu mniej więcej 3 tygodni, a następnie przechodzą do postaci dorosłego osobnika.

Zarówno larwy, jak i dorosłe opuchlaki można zwalczyć przy pomocy oprysków oraz gotowych środków ochrony roślin. Największą skuteczność wykazują koncentraty nowej generacji, które wykazują dużą skuteczność nie tylko w przypadku tych, ale także innych popularnych ogrodowych szkodników (np. ćmy bukszpanowej).

Oprysk najlepiej przeprowadzić wieczorem, kiedy opuchlaki zaczynają swój żer. Pamiętaj, aby preparat stosować nie tylko na zewnętrzne części rośliny, ale także do gleby - dzięki temu pozbędziesz się także larw.

Nicienie na opuchlaki

Popularnym i bardzo skutecznym sposobem na opuchlaki jest stosowanie środków zawierających nicienie, czyli niewielkie pasożyty. Zwalczają opuchlaki poprzez przedostawanie się do ich organizmów i "zjadanie ich od środka".

Efekty stosowania nicieni widać bardzo szybko, a dodatkowo metoda ta jest bezpieczna zarówno dla roślin, jak i ludzi czy zwierząt domowych.

fot. Opuchlak/Adobe Stock, Lubos Chlubny

Z opuchlakami możesz też spróbować walczyć domowymi sposobami. Nie zwalczysz ich całkowicie, ale możesz skutecznie odstraszyć, aby nie żerowały w twoim ogrodzie, a tym bardziej nie składały w nim jaj. Podobnie, jak wiele innych ogrodowych szkodników, opuchlaki są wrażliwe na mocne i intensywne zapachy.

Wrotycz na opuchlaki

Wrotycz to roślina, która ma charakterystyczny zapach, który dla szkodników jest wyjątkowo nieprzyjemny (również ludzie nie zawsze za nim przepadają). Ekstrakt z wrotyczu możesz wykorzystać do przygotowania oprysku lub wylać bezpośrednio do gleby, po wcześniejszym rozwodnieniu w niewielkiej ilości wody.

Wrotycz skutecznie odstrasza nie tylko opuchlaki, ale także innych ogrodowych nieproszonych gości, takich jak pędraki czy drutowce.

Czosnek na opuchlaki

Czosnek, podobnie jak wrotycz, ma bardzo mocny i nieprzyjemny zapach, który skutecznie zniechęca szkodniki, a jednocześnie nie szkodzi roślinom. Najlepiej stosować go do podlewania. Kilka dużych ząbków czosnku (ok. 20-30 g) zalej ciepłą, ale nie bardzo gorącą wodą, wymieszaj i odstaw na ok. 10 minut. 2-3 ząbki możesz dodatkowo zgnieść, aby puściły więcej soków.

Tak przygotowaną mieszankę od razu wykorzystaj do podlania roślin. Stosuj mniej więcej raz na 3-4 tygodnie.

