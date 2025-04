Chyba każdy właściciel ogrodu miał choć raz w swoim życiu do czynienia z wełnowcami - niewielkimi owadami z rodziny pluskwiaków, które gdy raz się zadomowią, zwykle lubią zagościć na krzewach na naprawdę długi czas. Nie bez powodu są uważane za jedne z najbardziej uciążliwych szkodników. Mnożą się na potęgę i sieją ogromne spustoszenie na liściach, pędach, kwiatach, a nawet korzeniach roślin. Najczęściej pojawiają się w roślinach doniczkowych, ale niestety atakują także ogrody i tarasy...

Reklama

Jak rozpoznać roślinę zainfekowaną tymi owadami? Jak sama ich nazwa wskazuje, na chorej roślinie pojawia się biały nalot, przypominający wyglądem wełnę. To zwykle nie inwazja pająków, a właśnie wełnowców. Co gorsza, te owady nie są szczególnie wybredne i atakują wszystko, co znajdzie się w ich zasięgu, a ich obecność dodatkowo zwiększa ryzyko pojawienia się chorób grzybowych. Roślina może być więc podwójnie obciążona, a to dodatkowo zmniejsza jej szanse na przetrwanie...

Jak pozbyć się wełnowców domowymi sposobami?

Ze względu na woskowy film, którym pokryte są ich ciała, zwykłe środki, takie jak na przykład oprysk z czosnku nie działają w ich przypadku. Musisz więc uciec się do nieco ostrzejszych sposobów - na przykład kupnych środków owadobójczych. Możesz go też zrobić w domu z wykorzystaniem zaledwie 3 składników.

Zanim wykonasz oprysk, roślinę należy dokładnie umyć z pasożytów. W przypadku roślin doniczkowych jest to proste - wystarczy szmatką, wacikiem lub nawet prysznicem dokładnie wyczyścić wszystkie widoczne ogniska chorobowe. Koniecznie też należy taką roślinę odseparować od innych. Nie możemy tego jednak zrobić w przypadku okazów w ogrodzie. Co wtedy należy zrobić?

Spirytus i wodę wymieszaj ze sobą w proporcji 1:10 i dodaj kilka kropli płynu do naczyń. Taką mieszanką dokładnie wycieraj roślinę, aby pozbyć się owadów. Niestety jedna taka kuracja nie wystarczy - należy powtarzać tę czynność co kilka dni nawet przez 2 miesiące, aby mieć pewność, że szkodniki nie powrócą.

Domowe środki ochrony roślin zdobywają w ostatnich latach coraz większą popularność. Domowe sposoby na mszyce, przędziorki czy ziemiórki są równie skuteczne, co kupne środki - kosztują jednak o wiele mniej.

Reklama

Czytaj także:

Lepiej 3 razy się zastanów, zanim wysadzisz te rośliny do ogrodu. Mogą „zabić” wszystkie inne kwiaty…

Czerwiec w ogrodzie. Jakie prace ogrodnicze wykonać i co wysiewać w tym miesiącu?

Zalej kwiaty bzu olejem i odstaw na 2 dni. Rezultat zaskoczy każdego