Mszyce i przędziorki to zmora miłośników roślin, właścicieli ogrodów i działkowiczów. Szkodniki te atakują drzewa, krzewy owocowe i ozdobne, w tym róże, pelargonie, bez czy jabłonie. Pobierają z roślin odżywcze soki, prowadząc do ich osłabienia.

W internecie można znaleźć wiele domowych sposobów walki z mszycami, w tym stosowanie oprysku z olejów kuchennych. Oleiste substancje faktycznie są wykorzystywane w profesjonalnych środkach do zwalczania szkodników, ale czy olej rzepakowy stanowi skuteczny, a przede wszystkim bezpieczny dla roślin środek na mszyce i przędziorki?

Czy oprysk z oleju rzepakowego to dobry sposób na mszyce i przędziorki?

Trzeba podkreślić, że stosowanie oleju rzepakowego na mszyce i przędziorki jest sposobem ryzykownym i może prowadzić do uszkodzenia rośliny. Wykorzystanie tego produktu do oprysków na szkodniki zamiast profesjonalnych środków jest kuszące, ponieważ jest on tańszy. W przypadku konieczności wykonania zabiegu na wielu roślinach ta domowa metoda wydaje się znacznie bardziej ekonomiczna, ale może też generować spore straty.

Oprócz tego, że olej może zaszkodzić twoim uprawom, to robiąc taki domowy oprysk, nie masz możliwości dokładnego połączenia oleju z wodą. Olej nie rozcieńcza się, tylko się oddziela, co sprawia, że roślina może być pokryta warstwą samej tłustej substancji. Trudno ją zmyć i może prowadzić do zatkania porów rośliny, żółknięcia pędów i liści, a w najgorszym przypadku – jej obumarcia.

Jak zrobić oprysk z oleju rzepakowego na szkodniki ogrodowe?

Jeśli chcesz mimo wszystko wypróbować oprysk z oleju rzepakowego na mszyce i przędziorki, to najlepiej sprawdź go na początku na jednej roślinie. Oto sposób przygotowania preparatu. Połącz 1 litr wody z 1 łyżką oleju rzepakowego oraz 1 łyżką mydła w płynie lub płynu do naczyń. Dokładnie wymieszaj.

Płyn do naczyń lub mydło w tym przypadku pełni rolę emulgatora, czyli środka ułatwiającego zmieszanie oleju z wodą. Niestety te produkty zawierają w składzie związki chemiczne, które również mogą być dla rośliny szkodliwe. Profesjonalne środki na bazie olejów, które stosuje się w ogrodach i sadach, mają postać płynnej emulsji. Takie preparaty mogą być odpowiednio i bezpiecznie nałożone na fragmenty roślin.

Sposób stosowania oprysku z oleju rzepakowego na mszyce i przędziorki

Spryskaj dokładnie roślinę mieszaniną wody i oleju rzepakowego w miejscach gromadzenia się mszyc i przędziorków. Zwróć szczególną uwagę na spody liści i łodygi.

Oprysk najlepiej wykonuj w bezwietrzne i pochmurne dni, rano lub wieczorem. Odradza się przeprowadzanie zabiegu w słoneczne dni, ponieważ może to doprowadzić do spalenia liści. Poza tym płyn szybciej wyparuje.

Jeżeli nie chcesz odstraszać lub zaszkodzić pożytecznym owadom (jak trzmiele, pszczoły), to unikaj spryskiwania roślin w momencie, kiedy są one najbardziej aktywne w ciągu dnia.

Jak działa oprysk z oleju rzepakowego na mszyce i przędziorki?

Oprysk z oleju rzepakowego nie ma w sobie składników owadobójczych, lecz działa na zasadzie zakłócania rozwoju i żerowania szkodników, jak mszyce i przędziorki. Pokrycie ich kolonii oleistą cieczą uniemożliwia im wzrost i odżywianie, dzięki czemu giną. Oprysk działa również na zasadzie mechanicznego likwidowania pasożytów – część z nich może po prostu spłynąć z rośliny wraz z płynem. Być może stanowi on też rodzaj odstraszacza.

Jeżeli szukasz naturalnych domowych metod na mszyce i przędziorki, to polecane są inne środki, np. oprysk z pokrzywy na mszyce. Jest bezpieczniejszy, a nawet korzystny dla roślin, bo działa dodatkowo jak nawóz.

