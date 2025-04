Wykorzystaj olej neem do roślin i patrz, jak zyskują bajeczny wygląd. Z tym niepozornym produktem zmienisz swoje mieszkanie w bajeczną dżunglę. Możesz wykorzystać olej neem do kwiatów na kilka sposobów - w każdej wersji przyniesie twojej roślinności domowej wiele korzyści. Przede wszystkim możesz z jego pomocą nabłyszczyć liście, ale także wykorzystać olej neem do podlewania kwiatów.

Spis treści:

Pielęgnowanie roślin olejkami to sposoby, które znały już nasze babcie. Odpowiednie stosowanie olejków sprawiało, że kwiaty były błyszczące i bujnie rosły przez wiele długich lat. Okazuje się jednak, że taka praktyka ma nie tylko zalety kosmetyczne, ale także zdrowotne.

Olej neem (inaczej olej margosa) pozyskuje się z miodli indyjskiej. Pozwala on w szybki sposób pozbyć się szkodników, takich jak ziemiórki, mszyce, przędziorki i wciornastki. Radzi sobie także z wełnowcami - to bardzo popularne szkodniki w roślinach. Może być więc z powodzeniem stosowany zarówno w roślinach domowych, jak i tych balkonowych czy ogrodowych. Olejek neem posiada właściwości antyseptyczne.

Olejek neem można wykorzystać na kilka sposobów - do podlewania rośliny, przecierania liści, a także do przygotowania oprysków. W każdym przypadku zadziała on nieco inaczej. Warto pamiętać o odpowiednich proporcjach - oleju nie może być za dużo, żeby nie przeciążyć rośliny.

Dzięki swoim właściwościom olej neem jest traktowany jako silny, a przy tym naturalny insektycyd, czyli środek służący do walki ze szkodnikami. Szacuje się, że może odstraszać i działać biobójczo na blisko 200 gatunków owadów i insektów, atakujących rośliny.

fot. Olej neem do roślin/Adobe Stock, mirzamlk

Czy można podlewać kwiaty olejkiem neem?

Jak najbardziej - podlewanie kwiatów roztworem oleju neem świetnie zregeneruje bryłę korzeniową, usprawni proces fotosyntezy i odżywi kwiat. Dzięki temu będzie pięknie się rozwijał i wypuści wiele nowych liści.

Jak stosować olej neem do podlewania roślin? Wystarczy, że dodasz do wody kilka kropel (nie przesadzaj z ilością - w tym przypadku nie przechodzi ona w jakość), energicznie rozmieszasz i podlejesz swoje rośliny. Jeśli dasz za dużo oleju, skutek może być odwrotny do zamierzonego. 2-3 krople na litr wody w zupełności wystarczą.

Co zrobić, żeby liście kwiatów się błyszczały?

Jeśli chcesz, aby liście twoich kwiatów były błyszczące, możesz przecierać je olejkiem neem lub przygotować opryski. Najpierw jednak suchą lub lekko zwilżoną, miękką ściereczką, usuń kurz z liści. Blokuje on prawidłową wymianę gazową oraz utrudnia fotosyntezę. Nie przecieraj olejkiem zakurzonych kwiatów, bo skończy się to nieestetycznymi "farfoclami" na powierzchni liści.

Przygotuj miskę z ciepłą wodą, a następnie wlej ok. 5 kropel olejku i odrobinę płynu do mycia naczyń. Dokładnie wymieszaj, a następnie zanurz w misce ściereczkę lub gąbeczkę. Bardzo mocno ją wyciśnij, aby nie moczyć nadmiernie rośliny, a następnie delikatnie przecieraj wszystkie liście, lekko je polerując.

Możesz pozostawić je do wyschnięcia, albo zetrzeć nadmiar roztworu przy pomocy miękkiej, suchej ściereczki lub ręcznika papierowego. Pamiętaj, aby nie dawać za dużo olejku neem - jego nadmiar może sprawić, że liście staną się bardzo miękkie.

Olejek neem: opryski do roślin

Z pomocą olejku możesz przygotować także regenerujące opryski, które będą idealne dla roślin, które lubią wilgotne powietrze, ale nie mają go zapewnionego. Do buteleczki z atomizerem wlej wodę (tyle, ile potrzebujesz) i dodaj 2-3 krople olejku. Mocno wstrząśnij i odstaw na ok. 5 minut.

Po tym czasie ponownie wstrząśnij i zroś swoje rośliny. Nie zostawiaj roztworu na dłużej ani nie przygotowuj zapasu.

fot. Jak stosować olej neem do roślin/Adobe Stock, Memories Over Mocha

Zamiast olejku neem możesz użyć także tych olejów, które stosujesz w kuchni - rzepakowego, słonecznikowego, oliwy z oliwek. Świetnie sprawdzi się także olejek z drzewa herbacianego - posiada właściwości antyseptyczne i grzybobójcze.

Pamiętaj, że żadnego oleju nie można stosować w nadmiarze. Możesz w ten sposób zaszkodzić roślinie, a nie jej pomóc.

Gdzie kupić olej neem?

Olej neem kupisz w sklepach z naturalnymi kosmetykami, niektórych drogeriach i aptekach, a także w internecie. Jego koszt to ok. 20-30 złotych za 50 ml. Cena zależy od kraju, z którego pochodzi olej oraz oczywiście od marki. Nie musisz jednak sugerować się znaną nazwą.

Często niewielkie manufaktury tworzą świetnej jakości oleje, które mogą być stosowane nie tylko do roślin, ale także do skóry czy włosów.

