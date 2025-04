Zanim zdecydujesz się postawić w ogródku altanę dobrze się zastanów nad wyborem miejsca. Najlepiej tak ją usytuować, byś mogła podziwiać z ogrodowej altany najładniejsze fragmenty ogrodu: kępy drzew, oczko wodne, najciekawsze rabaty. Pamiętaj, by wybrane miejsce było zaciszne, osłonięte od wiatru, oddalone od głównego szlaku komunikacyjnego. Ważna jest także odległość od domu. Jeśli postawisz ją zbyt daleko, to każdorazowe noszenie naczyń będzie kłopotliwe i niewygodne.

Altana w stylu chińskim czy góralskim?

Altany pojawiły się w ogrodach już w średniowieczu. Nadawano im bardzo różne, czasem niezwykle, ozdobne, formy. Ty też musisz się zastanowić, jaka altanka będzie pasować do twojego ogrodu. Ażurowa z metalu – to dobra propozycja do ogrodu w stylu angielskim, zarośniętego, stylizowanego na tajemniczy lub do małego ogródka, bo takie konstrukcje, wyglądają lekko i nie przytłaczają swą bryłą. Kryta strzechą lub prosta z drewna sosnowego najlepiej pasuje do rustykalnego ogródka, a okrągła, w stylu pawilonu do ogrodu francuskiego, uporządkowanego, pełnego niskich żywopłotów i strzyżonych roślin.

Wybierz materiał na altanę

Najczęściej altany buduje się z drewna sosnowego i świerkowego. Wszystkie elementy trzeba koniecznie zaimpregnować - w przeciwnym razie po kilku latach zbutwieją. Gotowe altany, oferowane w sklepach ogrodniczych są zazwyczaj już impregnowane pod ciśnieniem lub nasączane olejem ochronnym. Ciśnieniowe impregnowanie jest bardzo trwałe i zabezpiecza drewno na wiele lat. Taką usługę można zlecić wyspecjalizowanej firmie, ale jest ona dosyć droga. Jeśli budujesz altanę z surowego drewna, najlepiej pokryć je preparatami kryjącymi na bazie naturalnych olejów, które wnikają w drewno. Dzięki temu, elementy konstrukcji nie łuszczą się i przy powtórnym malowaniu (a jest to konieczne co ok. 5 lat) nie trzeba zdzierać starej warstwy. Wystarczy po prostu nanieść farbę na oczyszczoną powierzchnię i gotowe!

Do budowy altan można też użyć kamienia, ale cięższa konstrukcja będzie wymagać wylania fundamentów. Altany metalowe też trzeba zabezpieczać przed korozją, najlepiej farbą.

Altany nazywa się "małą architekturą ogrodową", ale ponieważ określenie to jest mało precyzyjne, więc przed budową lepiej sprawdzić w urzędzie gminy czy planowana inwestycja wymaga pozwolenia na budowę i czy jest zgodna z przepisami prawa lokalnego.

Altana z podłogą czy bez?

Konstrukcję na drewnianych słupach można po prostu wkopać w ziemię. Słupy trzeba wcześniej dobrze zabezpieczyć przed kontaktem z wilgotną ziemią, najlepiej środkiem bitumicznym, a doły wypełnić piaskiem. Wygodniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie ocynkowanych kotew, które chronią drewno przed wilgocią. Jeśli altana ma mieć podłogę, to najlepiej zrobić ją z desek lub wybrukować kostką drewnianą albo betonową. Można też wyłożyć naturalnym kamieniem.

Opleć altanę zielenią

Najwięcej uroku ma altana obrośnięta pnączami, np.: pnącą różą, powojnikiem, wiciokrzewem, które zasłaniają ją z kilku stron i sprawiają, że wydaje się przytulna i zaciszna. Lepiej jednak unikać bardzo szybko rosnących roślin, które silnie się rozkrzewiają, jak np. rdest Auberta czy chmiel, bo mogłyby ją zbyt mocno ocieniać i sprawić, że wyda się nieprzytulna.

